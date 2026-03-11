前2月全國稅收年增10.6％ 證交稅翻倍連7紅

財政部公布今年1至2月全國稅收3566億元、創歷年同期新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2月全國稅收922億元、年減9.7%，以綜所稅減少較多，主因今年農曆春節較晚，年終獎金扣繳稅款延後入帳；累計1至2月全國稅收3566億元、創歷年同期新高，年增10.9%。其中，2月證交稅263億元、創歷年同月最高，年增41.2%，前2月證交稅702億元、創歷年同期新高，年增99.9%、連續7個月正成長。

根據財政部統計，2月全國稅收較去年同月減少99億元，以綜所稅減少129億元、貨物稅減少42億元較多，但證交稅增加77億元；累計1至2月全國稅收年增350億元，以證交稅增加351億元、營業稅增加139億元較多，但綜所稅減少83億元。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，包括營業稅、證交稅、期交稅、印花稅及娛樂稅，前2月稅收均創歷年同期新高。

其中，前2月營所稅99億元、年減2.9%；綜所稅960億元、年減7.9%，因今年春節晚於去年，部分年終獎金的扣繳稅款延後入帳；營業稅930億元、年增17.6%，主因內需穩定，資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，加上適用外銷零稅率營業人申請退稅減少所致。

另，2月上市櫃股票平均每日成交值為9123億元、創歷年單月新高，年增1倍；2月證交稅263億元、年增41.2%，主因日均成交值擴大，但交易日數減少；前2月證交稅702億元、創歷年同期新高，年增99.9%、為近5年最大增幅。劉訓蓉表示，雖然2月交易天數年減7天，但日均量續創新高，2月證交稅仍創歷年同月新高。

房市方面，2月工作天數年減6天，房地交易相關稅收均負成長，但排除春節因素後，前2月房地稅收減幅已縮小。2月土增稅38億元、為2016年3月以來新低，年減41.5%；前2月土增稅105億元、為2017年以來新低，年減17.4%。2月個人房地合一稅34億元、年減7.9%，前2月房地合一稅54億元、年減5.5%。

