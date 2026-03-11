新代去年營收、獲利雙創新高 EPS35.12元

新代科技董事長蔡尤鏗、總監黃芳芷。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕新代科技（7750）公布2025年度財務報告，因受惠於市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，全年合併營收達新台幣139.6億元，年增29.17%，全年毛利率為45.75%。去年度稅後淨利達新台幣22.83億元，每股盈餘（EPS）35.12元，營收、獲利表現雙雙創下歷史新高。

受惠於CNC控制系統需求增加、伺服產品銷售持續成長，以及智慧製造解決方案導入帶動整體市場需求，在兩岸市場續創銷售佳績。另外，海外戰略布局也逐步展現成果，新代表示，將積極推進海外商機開發，開拓穩定供應體系。

此外，新代高階產品的銷售佔比持續提升，反映出客戶對於AI智慧製造願景的高度認同。新代透過導入AIoT、可視化數據與數位孿生技術，賦予生產加工更強的感知與即時分析能力；同時發揮自研垂直整合優勢，降低對外依賴風險，確保整體生產模式高度靈活。也持續推動精實生產、建置自動化生產單元並導入機械手臂製造，同步強化供應鏈整合，提升品質、成本與交期的競爭力。

面對全球製造業日益激烈的競爭態勢，新代持續加大研發投入，推動AI × 智慧製造 × 機器人深度融合，積極發展AI智慧控制器、智慧機器人電控平台、工業互聯網與雲端平台，以及智慧工廠整體解決方案，期望實現客戶價值提升、投資者獲利與企業永續成長的三贏局面，為未來發展奠定穩健基礎。

