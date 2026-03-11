榮惠去年EPS為5.68元 預計每股配發現金股利5元

榮惠董事長劉世璘。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠榮惠-KY（6924）今日召開董事會，通過去年財務報表與盈餘分派案，全年累積營收16.94億元、稅後淨利1.18億元、每股盈餘5.68元，毛利率、營益率、淨利率等營運三率則分別為22%、9%、7%，並發放現金股利每股5元，股利配發率達88%；若以今日收盤價62.6元計算，現金殖利率達7.99%。

榮惠董事長劉世璘表示，維持高現金股利政策，是將營運模式定位為「輕資產（CAPEX-light）」的榮惠對股東最重要承諾，因此，現金股利配發率從2024年的75%提高到2025年的88%，就是希望能夠持續將獲利成果與股東共享。

劉世璘表示，榮惠近期營運成長動能已開始回溫，以去年第四季為例，隨著AI伺服器訂單動能逐步轉強，營收達4.27億元，雖然整體營收變動幅度不大，但受惠於AI相關產品毛利率較高，帶動獲利能力明顯提升，每股盈餘達2.44元，佔全年每股盈餘5.68元的43%，淨利率達12%，亦為歷年來次高水準。

