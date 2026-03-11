優群美系手機獨供地位難撼動 全年營收獲利將再創高

優群總經理劉興義表示，受惠旗下產品出貨成長，公司今年營運可望續創新高。（圖取自優群線上法說直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群（3217）今日舉行法說會，總經理劉興義表示，受惠AI伺服器需求持續升溫及美系手機客戶出貨成長，公司今年營運展望樂觀，預估2026年營收將維持雙位數成長，稅後淨利高個位數成長，兩項數字可望續寫新高，主要動能來自RDIMM、Long-DIMM、Type-C及微型沖壓件等產品線，全年營收與獲利可望續創新高。

在手機應用方面，優群長年作為美系手機品牌微型沖壓件獨家供應商，地位難以撼動，每支手機使用量約6至7顆，隨著客戶新機推出與出貨量增加，加上切入同一客戶的筆電Wi-Fi模組，預估今年此區塊出貨量將較去年成長2成、業績成長3成。為強化供應鏈布局，優群也規劃於越南建立第二生產基地，以分散生產風險並提升產能彈性。

在記憶體連接器方面，優群長期深耕SO-DIMM與M.2市場，目前兩項產品市佔率均已超過50%，合計營收占比接近六成。隨著AI伺服器需求持續擴大，公司預期今年RDIMM出貨量將明顯成長，Long-DIMM產品營收也可望維持30%以上增幅，成為推動營收成長的重要動能。

此外，隨著新一代記憶體架構發展，LPCAMM與CAMM產品需求逐步升溫。劉興義說，去年相關產品出貨量已明顯提升，今年營收占比預計將由約1%提升至5%，未來隨著筆電與伺服器平台導入，有望成為新的成長引擎。此外，公司也投入新品開發，包括DDR6相關連接器產品，目前已針對400pin以上Long-DIMM新設計進行開發與送樣，隨著新世代記憶體平台逐步導入，可望帶來新一波成長契機。

劉興義提到，對於下游新一代ASIC伺服器，公司已規劃導入LPCAMM與SO-CAM等低功耗解決方案，並開始向伺服器廠商送樣，針對輝達（NVIDIA）下一代架構，因對方自定義的標準尚未成熟，公司仍在積極接洽當中。在AI伺服器需求快速成長及手機與筆電市場需求穩定帶動下，公司去年營收達到創紀錄的41.4億元、年增19.4%，稅後淨利11.43億元、年增12.8%，同步寫下歷年新猷，預估今年營運續締新高。

