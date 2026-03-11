大者恆大趨勢明確 國產建材預告將併購擴張布局

國產建材實業台北港爐石研磨二廠今動土，目標2027年第四季完工。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕為厚植「材料為王」的策略，國產建材實業（2504）繼續投資所屬的台北港埠通商公司用地、興建爐石研磨二廠，並在今（11）日舉辦動土典禮。國產建材實業董事長徐蘭英強調，該座爐石研磨二廠預計2027年第四季左右完工，將生產低碳且高端的精緻爐石粉，與既有的研磨一廠合計，屆時兩廠總產能將達110萬公噸。

徐蘭英不諱言，國產建材實業主要的產品是混凝土，上游客戶建商預售屋賣不好，會影響混凝土需求，不過國產這幾年因混凝土品質佳，掌握全台科技建廠的混凝土需求，因此房市不佳的影響明顯降低。

她認為，目前大環境變數多，包括戰事導致油價大漲，中小企業首當其衝，關稅也不明朗，但國產有科技建廠的需求，有望守住基本盤，且上市公司沒有悲觀的權利。

徐蘭英預期，隨著產業持續發展，大者恆大趨勢將愈發明顯，未來將只會剩下前三名公司，國產建材實業為了保持領先優勢，將計畫合併其他業者，之前已併過中部業者，接下來會找尋南部、北部價格合理的標的。

國產建材集團旗下臺北港埠通商第二散雜貨儲運中心，占地達4萬2000坪，斥資45億元取得50年的BOT營運權，自2016年10月啟用後，目前擁有九大巨型設施與一座可執行國家級檢驗能力TAF認證實驗室，包括東10、11、12等三座碼頭，砂石倉儲區、砂石發貨站、爐石原料儲倉、爐石研磨一廠、水泥與爐石粉庫、預拌混凝土廠、建材配銷中心等，可充分提供國產建材集團貫徹低碳大溯源管理策略，讓砂石、建材產銷一貫化服務，降低運輸時間與生產成本，提高管理與經濟效益。

