大魯閣最神股東會紀念品來了 1股就能領

〔記者楊雅民／台北報導〕大魯閣 （1432） 股東會紀念品被喻為最神的紀念品之一，今天宣布今年股東會紀念品發放方案，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4200元，只要持有1股就能領。

持股1000股以上的股東，可額外獲得1000元消費抵用券，總價值超過5200元。

大魯閣115年股東會將於5月28日舉行，3月26日為有權參加股東會，領取股東會紀念品的最後買進日，股東會紀念品可於5月20日起透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用，股東可提前下載 APP 確保順利領取。

大魯閣表示，自2020年創新以數位工具發放股東會紀念品，推動結合股東回饋服務與消費體驗的經營模式，讓熱愛運動、重視生活體驗的消費者在享受場館服務之際，也能以股東身分參與企業成長。

透過整合股東福利、會員制度與場館體驗，逐步形成「顧客即股東」的品牌生態，股東人數也從2022年的1.1萬人，持續增加到2025年的22萬人，成長了20倍。

除了股東會紀念品，為了延續WBC世界棒球經典賽熱潮，大魯閣自6月起推出股東專屬回饋活動，凡完成股東紀念品領取的股東，即可參加抽獎活動，包括每月抽出「500元大魯閣動滋幣」及「台灣虎航日本來回機票」。

第一重：每月抽500名「500元動滋幣」，活動期間自7月至12月，預計送出總額 150萬元動滋幣，並採累積抽獎機制，股東越早完成領取，可累積越多抽獎機會。

第二重：抽出台灣虎航日本來回機票，大魯閣與台灣虎航合作，每月抽出3名幸運股東，贈送指定日本航點（關東或名古屋）來回機票。

「大魯閣動滋幣」的概念是呼應政府的運動消費與全民健康促進政策，未來也將結合企業員工福利與品牌行銷合作，串聯運動場館體驗與品牌會員服務，逐步建立運動娛樂生活生態圈。

此次抽出日本來回機票，除作為股東回饋外，也象徵大魯閣布局日本市場的重要一步，隨著近期經典賽帶動棒球熱潮升溫，可望進一步提升棒壘球運動參與度與場館來客。

大魯閣今年也正式成為臺灣集中保管結算所「eNotice」平台 e-Gift 特約合作夥伴。未來股東透過集保平台接收股利通知等數位資訊時，也可同步取得大魯閣提供的電子優待券與品牌優惠，讓股東回饋更加便利。

