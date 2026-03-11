國際油價恢復漲勢 分析師：伊朗攻擊貨船、美國尚未護油

伊朗持續對波斯灣鄰國發動攻擊，美國仍未執行軍艦護送油輪通過荷姆茲，3艘貨船在該海峽遭到擊中，包括1艘英國貨船。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，儘管國際能源總署（IEA）提議將從緊急儲油中釋出有史以來最大規模的石油，但11日國際油價依然上漲逾2%，因伊朗持續對波斯灣鄰國發動攻擊，美國仍未執行軍艦護送油輪通過荷姆茲，3艘貨船在該海峽遭到擊中，包括1艘英國貨船。

11日布蘭特原油期貨價格上漲2.3%至每桶89.81美元，西德州中級原油期貨價格上漲2.2%至每桶85.28美元。

7大工業國家（G7）能源部長10日在巴黎召開會議，討論美伊戰爭及其對全球油氣市場的影響。這場衝突擾亂了中東地區的能源生產，並導致油氣運輸重要通過荷姆茲海峽被封鎖。

《華爾街日報》10日報導，IEA提議從其戰略儲備中釋出有史以來最大規模的石油，超過其成員國在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後向市場釋出的1.82億桶石油。各國將於11日決定是否釋出緊急儲油。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）10日發布聲明表示，成員國目前持有超過12億桶公共緊急儲油，另有6億桶產業儲油由政府義務持有。

比羅爾指出：「過去幾天，石油市場狀況惡化，運輸面臨挑戰，而且石油產量大幅下降，這給市場帶來了重大且日益增長的風險。我們討論了所有可行的方案，包括將IEA的緊急儲油投放市場。」

美國能源部長賴特（Chris Wright）在X上發布消息稱，美國海軍護送1艘油輪通過了荷姆茲海峽，消息一出，國際油價應聲暴跌。但白宮新聞秘書李威特後來澄清，美國海軍「目前還沒有護送油輪或船隻」。

Marex 能源市場分析師佛斯（Sasha Foss）表示：「我們認為關鍵因素仍然是伊朗戰爭的持續時間，因此IEA公布的這些庫存數據確實為我們爭取了幾天時間，但實際上一切都取決於荷姆茲海峽的開放。」

佛斯強調這場衝突必須在本週之前結束。否則將看到油價再次飆升至100美元以上。其他市場觀察家也警告，美國和伊朗之間曠日持久的衝突可能會將油價推回每桶 100 美元以上。

Ninety One 全球自然資源主管古登（Paul Gooden）10日發布報告表示：「若未來幾週緊張局勢緩和，油價可能會回落，但即使在這種情況下，油價也不太可能回到今年稍早的 每桶60美元至70 美元區間。如果這種中斷持續時間更長，後果將更加嚴重。油價可能會進一步飆升，甚至可能超過120美元，直到高油價開始抑制需求。」

