佳世達啟動人事新局 陳其宏：今年目標營收、獲利雙成長

佳世達延攬前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬（左）接任總座，董事長陳其宏（中）期許今年營收、獲利雙成長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）董事長陳其宏表示，去年公司營收雖然維持成長，但受到關稅與匯率波動影響，整體獲利表現不如預期。不過他認為，去年應是公司近年營運谷底，展望2026年，營收與獲利都將力拚明顯成長。

佳世達同時啟動高階人事布局，由柯淑芬博士正式接任總經理，原總經理黃漢州則升任副董事長。陳其宏透露，自己在一次演講場合首次與柯淑芬交流便印象深刻，更以「夢幻規格」形容她的專業背景與能力。柯淑芬則表示，她能感受到陳其宏希望把事情做好的決心，也被他的感染力說服，因此決定加入佳世達團隊。

柯淑芬在跨國科技產業深耕超過30年，曾任職於Microsoft與Google等全球科技企業，長期參與人工智慧與雲端軟體發展，具備軟硬體整合與全球商務拓展經驗，同時也是產業界少見擁有雙博士學位的高階領導人。

談到AI發展趨勢，陳其宏指出，儘管市場對AI發展存在疑慮，地緣政治衝突也可能帶來短期干擾，但AI長期發展趨勢非常明確且幾乎不可逆。他以近期中東衝突為例，AI、衛星與數據分析技術已改變戰爭形式、成為現代軍事重要能力，例如美國飛彈發射後即可透過AI快速分析並定位發射位置，顯示AI在國防與產業領域的重要性正持續提升。

他認為，即使短期市場受到地緣政治影響，AI產業仍將持續加速發展，甚至因國防與科技競爭而帶動更強需求。

而佳世達在AI領域佈局很早，12年前便成立AIoT解決方案事業群，主攻AI落地應用，包括智慧醫院、智慧商店、智慧工廠與智慧企業等場域。其中智慧醫療領域，公司旗下醫院已全面導入智慧化系統。AIot事業群去年營收已達360億元，約占集團總營收兩成。

目前佳世達已投入AI伺服器、機櫃與資料中心設備研發，並整合旗下明泰科技的1.6T高速交換器（Switch）技術。陳其宏透露，相關產品已進入開發後期，預計今年推出成果，並於台北國際電腦展（Computex）展示完整解決方案。

在AI投資方面，他表示，佳世達年營收規模已達2000億元，具備足夠資源投入AI研發，未來相關投資將持續增加，但現階段更重要的是加速產品落地與市場導入。

針對近期記憶體價格上漲，陳其宏指出，公司早在半年多前就已啟動因應措施，透過集團整合採購統一與供應商談判，以確保供應穩定與價格競爭力。他表示，市場普遍預期未來一年記憶體價格仍可能維持上漲趨勢。

至於記憶體成本上升是否會對消費性電子產品造成影響？他指出，在智慧手機市場中，高階機種需求仍相對穩定，但中低階產品的確會因成本上升與價格調整，需求明顯受到壓抑。

展望2026年，陳其宏指出，去年應是他接任佳世達以來的營運低點，今年營收與獲利都將力拚明顯成長。不過外部環境仍存在不確定性，例如近期中東局勢升溫，若戰事延續，油價與天然氣價格可能維持高檔，進一步推升全球通膨並影響企業成本與消費力。

儘管全球變數增加，他仍對台灣經濟韌性保持信心，認為台灣在AI與半導體產業具有全球領先地位，產業競爭力與影響力仍將持續提升。

