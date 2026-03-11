雖憂戰爭推升能源、運費成本 今年機械出口與產值可雙破兆元

機械公會理事長莊大立。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會理事長莊大立11日指出，憂心中東戰爭干擾全球能源、運費價格，但目前來看，僅影響部分輸非、中東市場，對整體機械業衝擊有限；公會也從鑄件廠、加工廠、控制器等廠商回饋需求有逐步回溫，預估今年機械業出口、產值維持成長5-10%，他也期盼台美關對等協定（ART）能夠儘快落實、匯率不要「暴起暴落」。

機械公會今（11日）舉行媒體春酒，談及中東戰爭，莊大立指出「會有影響」，預期心理造成投資觀望，廠商下單就會遲疑，不過，目前不論是能源價格或是蠢蠢欲漲的運費，都對機械業衝擊相對有限。主要是機械業出口非洲、或是中東地區占比較低，能源價格也佔機械業成本不高。

對於ART原本談成15%稅率且不疊加，但對等關稅被美國最高法院推翻，莊大立則說，以樂觀一點角度，只是回到原點，競爭回到最剛開始（川普上任前）的狀態，也喊話政府相關部門，ART還是要做出有利產業決定。

根據統計，去年機械出口金額9912億元、產值1.27兆元，莊大立指出，今年出口、產值目標仍看增5到10%，主要是鑄建廠、控制器廠商都有回應接單狀況優於去年；談到近期匯率走貶，他也重申，廠商只希望穩定，不要暴起暴落。機械業出口美國已連續兩年稱霸，莊大立提到，中國內需有支撐，仍有一定動能，反而是歐洲因為戰爭、汽車產業景氣差等因素，外銷相對疲弱。

莊大立也看半導體、機器人、軍工等仍是台灣機械發展機會，機械業出口第一的檢量測設備就因半導體帶動，至於無人機可以瞄準非紅供應鏈市場，包括馬達、感測器等零件，機器人原本就是趨勢，金屬加工與零組件廠會有機會。

