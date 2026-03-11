和碩今年營運逐季增溫 AI伺服器出貨10倍成長

和碩看好2026年AI伺服器出貨10倍數成長，帶動整體營運將呈現逐季走升態勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕 AI伺服器與邊緣人工智慧（Edge AI）需求持續升溫，和碩（4938）今天在法說會指出，隨著AI訓練與推理需求同步成長，帶動一般伺服器、儲存與中央處理器（CPU）需求增加，公司看好2026年AI伺服器出貨10倍數成長，帶動整體營運將呈現逐季走升態勢，全年業績有望較2025年達到高個位數至雙位數成長。

和碩今天公布2025年財報，去年營收1兆1171.60 億元、年減0.7%，毛利率3.8%、年減0.3個百分點，營益率1.0%、年減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利144.03億元、年減14.7%，每股盈餘5.39元、年減15.0%。

和碩去年第四季營收3195.28億元，季增23.9%、年減2.3%，毛利率4.1%，季減0.1個百分點、年增0.5個百分點，營益率1.4%，季增0.5個百分點、年增0.5個百分點，歸屬母公司業主淨利52.67億元，季增15.9%、年增40.9%，每股盈餘1.97元，季增16.6%、年增40.7%。

和碩表示，2026年第一季仍受傳統淡季影響，個人電腦（PC）與筆記型電腦（Notebook）出貨預估將呈現雙位數季減，但第二季在人工智慧個人電腦（AI PC）與新專案帶動下將逐步回升；伺服器業務則維持穩健動能，預期第二季開始走強，下半年成長力道將更加明顯。

和碩認為，AI訓練與推理需求同步擴大，使資料中心運算需求快速增加，帶動一般伺服器與CPU需求上升，部分零組件甚至出現供應吃緊情況。同時，資料量快速成長也推動儲存伺服器需求增加，未來1至2年整體需求仍將維持強勁。

在AI產品布局方面，和碩觀察，2025年第四季已開始看到AI相關產品出貨，尤其邊緣AI應用成長明顯。雖然目前AI業務基期仍相對較小，但隨著多年布局逐步發酵，今年AI伺服器成長主力為GB系列平台，包括GB300產品。AI伺服器初期投資較高，可能壓抑短期毛利率，但隨著出貨量擴大與營運效率提升，未來毛利率仍有機會逐步改善。此外，和碩德州新廠預計本月底完工，並於近期開始投產。

客戶布局方面，和碩指出，公司早期透過Neo Cloud客戶切入AI伺服器市場，同時與多家大型雲端服務供應商（CSP）進行概念驗證（POC）測試，並透過解決方案供應商（Solution Provider）模式間接切入雲端市場。為支撐成長動能，公司近年持續擴大投資，2025年資本支出約4.5億美元，高於原先規劃的3.5億美元；2026年預計維持約3億至3.5億美元水準，主要用於設備投資。

在產業觀察方面，和碩強調，由於AI需求快速成長，先進製程記憶體投資相對延後，市場預估約需1.5至2年時間才能追上需求，預計到2028年前後市場供需將逐步回到平衡。長期而言，公司表示將持續強化AI、車用電子與網通產品布局，並從資料中心延伸至推理與Edge AI應用，同時布局特殊應用積體電路（ASIC）與多元AI架構，建立更完整的產品組合。

