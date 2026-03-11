就安基金再爆用於採購大樓環境綠美化 勞動部：公告誤植

勞動部澄清就安基金未被挪用，但公告誤植釀誤會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕有媒體揭露，近日公布的就安基金決標案件，包括以180萬元決標的「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購」，及102萬餘元「115年度文書製作用品及信封」採購案，均以就安基金埋單，質疑勞動部再度濫用就安基金。對此，勞動部澄清，180萬元決標的辦公環境綠美化案，是使用公務預算，但公告內容誤植；另一案涉及發展署跨國勞動力管理業務、本國人及身心障礙者就業服務業務行政支出，僅72萬餘元由就安基金支應。

勞動部今日發布新聞稿指出，有關「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購」一案，是勞動力發展署位於新莊聯合辦公大樓，受理民眾申請移工的跨國勞動力事務中心，及直聘中心位於臺北市中華路的台糖騰雲大樓，該採購案涉及辦公共空間及民眾洽公區域改善，金額共181萬3606元，經確認，此筆支出全數使用公務預算，並無使用就安基金。

不過，勞動部坦言，114年第4季就業安定基金採購決標資料，確實因系統程式有誤，將公務預算支應的「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購案」誤植於就業安定基金採購決標資料，以致造成外界誤解。強調勞發署已重新修正，並將進行行政檢討，確保未來上架的公開資訊不會再發生錯誤。

「115年度文書製作用品及信封」採購案，包含公函文件及信封、郵資等行政費用，為勞動力發展署跨國勞動力管理業務、本國人及身心障礙者就業服務業務之行政支出，與民眾和跨公務機關業務相關，44萬5531元由公務預算支出，72萬6919元由就安基金支出。

針對外界關心的就安基金不當使用情形，勞動部強調，已於114年度訂立相關改善措施，強化預算審議與資訊揭露，將不屬於就安基金使用目的的項目，調整至公務預算支應，並確實監督使用的目的、經費和範圍，提供審議委員各項計畫的細節與資訊，適當揭露，提高透明度，動態檢討。

