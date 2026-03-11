海外布局再傳捷報，雲豹能源子公司台普威日本5座儲能案場併網。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕海外布局再傳捷報！雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威宣布，位於日本東北、中部、九州電力轄區的5座儲能案場已陸續併網，其中兩座案場已順利通過能力測試，正式投入日本電力交易，更預計2027年日本儲能建置與開發規模達262MW。

台普威指出，本案自前期規劃、系統設計、設備建置、能源管理系統（EMS）開發、調機優化至能力測試，全數由團隊統合完成，成功將台灣電網級儲能專業經驗移植至日本市場，展現卓越的系統整合與工程執行實力，同時，台普威也建立台日兩地24小時維運體系，確保案場穩定運行與即時調度回應能力。

台普威總經理馮浩翔表示，此次通過能力測試並正式參與電力交易市場，對於台灣儲能企業而言具有重要指標意義，由於日本電力市場對於系統穩定度、調度精準度與即時反應能力要求嚴格，能夠順利通過測試並投入市場，代表台普威已具備成熟的電網調節能力與營運條件，更是台灣儲能產業走向國際的重要里程碑。

馮浩翔進一步指出，今年預計完成38MW／152MWh的建置併網，並持續開發40MW以上特高壓儲能案件，除專注自有案場開發，台普威也憑藉系統整合核心優勢，對外提供儲能整合系統銷售與技術服務，其中，兩項專案已於2025年順利併網，為集團帶來穩定營收動能；展望未來，台普威預計2027年日本儲能建置與開發規模達262MW，並透過AI提升營運效益，延續高壓案件拓展動能，逐步建立可複製的國際營運模式，奠定今年進入資本市場的核心根基。

