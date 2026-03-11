連續十天0艘天然氣船通過荷姆茲海峽！卡達出口中斷 亞洲「這2行業」受重創

卡達出口天然氣創18年最長中斷，全球20%面臨「斷氣」!（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽封鎖進入第10天，能源供應鏈持續受阻，這期間過境的天然氣（LNG）船隻連續為零，全球約20%的液化天然氣供應面臨中斷，卡達出口停擺時間也創下近18年來最長紀錄。

《彭博》依據2025年產量數據的測算，中斷每延續1天，約有3批卡達LNG貨物實質地從市場上消失。卡達大部分供應流向亞洲進口商，後者正在尋求替代來源，或直接削減對化肥廠、工業用戶等終端客戶的供氣量。

摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）發布的每日追蹤報告，10日當天只有3艘原油及成品油油輪經從荷姆茲海峽駛出，但液化天然氣（LNG）與液化石油氣（LPG）船隻過境數量卻是為0，遠低於平常約35艘的正常水平。最新追蹤顯示，海峽通行仍未出現明顯恢復跡象，能源市場壓力持續升高。

卡達拉斯拉凡液化天然氣設施因攻擊連續5天零出口，創2008年來最長停擺紀錄。受中東衝突影響，全球LNG供應缺口達全球20%，引發歐亞跨洲際爭購大戰，大批貨船改道亞洲。由於美國等國增產有限，業界普遍預期的2026年供應過剩局面幾近落空，全球能源市場面臨嚴峻的短缺與漲價壓力。

現今，中東衝突的衝擊波迅速蔓延至全球能源市場。根據《彭博》船舶追蹤數據，自衝突爆發以來，至少8艘原定駛往歐洲的LNG船已改道亞洲，且趨勢近日持續加速。同時，阿布達比一處規模較小的LNG出口設施同樣無法正常出貨，兩地合併供應缺口約佔全球LNG總供應量的20%。

與此同時，歐洲、亞洲兩大消費市場的氣價在過去1週內均大幅飆升，通膨與經濟層面的隱憂隨之浮現。在多重壓力疊加之下，業界先前普遍預期的2026年LNG供應過剩局面已幾近落空。瑞博銀行能源策略師Florence Schmit表示，即便在美國供應增加的情況下，市場也面臨供應短缺，LNG供應過剩的時間表被推遲了整整一年。

據報導，因海峽受阻已迫使產油國與進口國啟動應急措施。在需求端，多個亞洲國家已開始節能措施；其中，印度宣布削減非優先領域的天然氣供應，並要求煉油廠優先保障LPG供應；巴基斯坦則下令關閉政府機構與學校，以降低能源消耗。

