全球動盪沒在怕！安永：9成CEO看好獲利提升 加碼AI轉型與併購

〔記者鄭琪芳／台北報導〕安永今發布「CEO展望脈動調查」，受訪CEO對公司前景比對全球經濟更有信心，CEO信心指數從2025年第3季的83下滑至2025年第4季78.5，反映企業正在面對愈來越不確定的經營環境，包括：地緣政治緊張升高、波動持續、全球經濟展望低迷、供應鏈中斷、成本壓力上升以及主要市場活動放緩。

儘管外部逆風不斷，受訪CEO對強化公司內部績效仍具信心，即使有61%CEO預期營運成本將上升，但有高達90%CEO看好2026年在營收、獲利與生產力都能實現成長，其信心來自於對人才與科技轉型的投資，他們認為必須推動前瞻性變革來維持成長。

調查顯示，CEO在不確定環境下更願意採取行動，因應地緣政治或貿易政策變化時，有40%的CEO表示會加速投資，高於選擇延後（31%）或停止（10%）投資的比率；43%的CEO指出最佳化營運與提升生產力，包含：AI與數位化是因應經濟環境變化的首要任務。

安永財務管理諮詢服務公司何淑芬總經理表示：「川普關稅政策上路後，雖然使不少企業在併購策略上轉為觀望，但許多CEO已開始以更平常的心態面對不確定性。近期也可明顯觀察到併購市場逐漸回溫、活動趨於熱絡，顯示整體併購情勢正穩步復甦。未來1年，領導者需展現果斷執行力、擴大創新布局並投資人才，並透過跨部門與跨產業的合作，共同創造新價值。」

安永表示，2026年被視為AI投資的轉捩點，CEO將從小規模測試AI轉向企業級導入，以加速轉型。AI正從「附加工具」演變成企業營運模式的核心基礎，58%受訪領導者預期AI將在未來2年成為主要成長引擎，32%認為AI在全面導入後將徹底重塑營運。受訪CEO大多在2026年已啟動（52%）或計畫啟動（45%）重大轉型計畫，以創造價值與成長，但只有20%的CEO表示AI在過去一年「大幅超出預期」。

眾多AI類型中，生成式AI （54%）居首，超過半數的執行長認為Gen AI是最具轉型性的技術，反映出GenAI 已迅速從試驗階段走向企業整合，尤其是在內容生成、程式碼撰寫、客戶互動和知識密集型的工作流程；其次是機器學習（45%） ，仍是用於預測、預報與決策智慧的核心分析基礎，這兩類技術顯示，企業正在平衡新興技術與成熟技術的使用。何淑芬說：「儘管外界對 AI 的大幅度回報有很多期待，對CEO來說現實更加複雜。AI 的確達到甚至超過許多CEO期待，但只有20%CEO真正獲得突破性回報，並將在未來居於領先地位。」

在全球勞動力模式快速變動下，79%的CEO對吸引與留住關鍵人才抱持樂觀態度，人才將在AI轉型中扮演核心角色，包括培養能夠面對外部經濟與地緣政治壓力的團隊。69%認為AI投資將使他們維持或擴大聘僱人才，認為 AI 將導致裁員的CEO 比率從2025年1月的46%大幅下降至2025年12月的24%。

安永表示，併購預計在2026年持續扮演關鍵角色，許多CEO將透過收購來加速轉型、生產力提升、數位化與成長。雖然地緣政治審查影響交易策略，投資需求依然強勁，但更偏好國內與區域交易。CEO更重視能快速提供科技、人才與能力的交易，同時在高度不確定的地緣政治與監管環境中平衡擴張與務實。

值得注意的是，CEO也越來越傾向透過合資企業與策略聯盟來達成目標。調查顯示，79%CEO計畫在2026 年推行此類合作，高於2025年的62%，凸顯夥伴關係在開拓新能力方面的吸引力。這些合作使得企業可以加速創新和分攤風險，在無需承擔收購所需全部資本投入的情況下即可推動策略重點。策略聯盟和合資企業正成為提升速度、靈活性和適應力的關鍵槓桿。

CEO也積極調整併購策略來因應全球環境：83% CEO在過去一年內因地緣政治或貿易政策變化而調整投資，40%加速特定投資。未來一年內，53% CEO 計畫進行與自家成長策略高度一致的收購，包括數位化、營運最佳化、生產力提升與成長加速，相較 2025 年第三季調查增加 5%，顯示 CEO 更積極、果斷地推動成長。

