科學園區去年營收5.8兆元再創新高 年成長21.83％

國科會公布科學園區2025年營運概況，受惠台灣半導體產業完整供應鏈優勢，去年營業額達5.8兆元再創新高。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（11日）公布科學園區2025年營運概況，受惠台灣半導體產業完整供應鏈優勢，以及先進技術開發與產能持續投入研發，以及提高產能利用率，去年營業額再創新高達5.8兆元，較前一年成長21.83％，展現產業蓬勃強大動能。

去年全球高科技產業受惠AI晶片需求的強大動能，生成式AI及高效能運算（HPC）等科技蓬勃發展，半導體產業需求仍持續飆升，國科會統計，科學園區2025年營業額5.8兆元再創歷史新高，其中竹科1.7兆元，較前年成長12.25％；中科1.13兆元、成長9.29％；南科2.97兆元、成長34.26％。

國科會公布科學園區2025年營運概況，營業額再創新高達5.8兆元，較前一年成長21.83％，展現產業蓬勃強大動能。（擷取自國科會簡報）

細部分析科學園區6大產業，積體電路在HPC與AI應用需求帶動下，去年較前年成長26.8％；光電產業受惠美國關稅帶來面板拉貨效應，成長3.23％；電腦周邊因大廠全球策略考量，衰退14.55％；精密機械受惠AI帶動設備元件，成長24.73％；生物技術受惠醫材商拓展國際市場及新藥行銷，成長11.73％；通訊產業因地緣政治影響、產線移至東南亞，衰退13.57％。

竹科管理局透露，上游亮點廠商如美商艾爾光分公司是矽光子新創獨角獸，台灣分公司負責人認為竹科有世界級半導體產業跟生態系，自己已賣掉美國房產搬來台灣；中科也有和大芯科技公司投資6億元建置晶片檢測設備；南科去年以積體電路產業營收達2.6兆元占最多，新引進20家，大廠如佳能半導體、日月光等持續投資，德國默克集團也來台成立高雄半導體科技旗艦園區。

國科會主委吳誠文表示，主計總處概估去年全國GDP約28.7兆元，科學園區營收達5.8兆元，在全國占比超過20％，而廠商1171家、雇用人數超過34萬人，加上廠商區外合作夥伴供應鏈，園區扮演國家經濟大動脈，且是國家國力象徵。

展望今年，國科會評估，全球經濟面臨不確定風險仍高，國際經濟在地緣政治不穩定、關稅成本轉嫁情況下，全球經濟成長略顯遲緩，惟園區產業在AI應用浪潮持續推動、半導體先進製程技術領航，以及園區廠商適度提升供應鏈，持續深化客戶關係與提高產業國際競爭力，預估今年全區營業額應可穩健成長。

國科會公布科學園區2025年營運概況，包含貿易總額達6.88兆元，廠商1171家，從業員工達34萬人。（擷取自國科會簡報）

