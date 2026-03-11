台積電客戶三星搶得走？韓媒打臉曝關鍵真相

三星與台積電是晶片製造業的競爭對手。（路透合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東局勢緊張加劇，半導體供應鏈的不確定性再次浮現，部分市場觀點認為，這可能為三星晶圓代工（Samsung Foundry）帶來轉單機會。然而，科技業界普遍認為，僅憑地緣政治風險，很難改變全球晶圓代工產業既有的競爭格局。

南韓媒體報導，市場研究與證券業分析，部分投資人認為，中東衝突與台海風險交織，可能促使客戶重新評估供應鏈配置，進而讓三星晶圓代工受惠。大信證券（Daishin Securities）研究員表示，市場過去對台灣與中國之間的地緣政治風險已有高度關注，在企業希望提前分散風險的情況下，客戶對三星晶圓代工的興趣確實有所增加。

不過，半導體產業專家指出，「客戶關注度增加」與「實際訂單轉移」是截然不同的兩回事。在晶圓代工產業中，客戶最重視的關鍵並非地緣政治，而是製程良率與生產穩定性。特別是在人工智慧（AI）加速器與高效能運算（HPC）晶片集中使用的先進製程中，任何細微的良率差異，都可能直接影響成本與交期風險。

此外，晶片設計結構難以輕易更動，也是供應商轉換的重要障礙。AI晶片通常需要依特定製程進行長達數年的設計與優化，一旦更換晶圓代工廠，往往需要重新進行大量設計修改，成本與時間都相當高昂。因此，即使存在地緣政治風險，客戶仍不易輕易更換生產夥伴。

先進封裝生態系同樣形成重要門檻。當前AI晶片競爭不僅在於製程微縮，更在於GPU與高頻寬記憶體（HBM）整合的封裝技術與完整供應鏈。由於主要AI晶片供應體系已與特定晶圓代工與封裝合作夥伴緊密綁定，使得產能轉移速度受到限制。

一名不具名半導體業者表示，隨著地緣政治風險升高，客戶確實會評估供應鏈多元化的可能性，但在實際下單時，最終仍是以良率、生產穩定性與封裝能力為主要考量。

因此報導指出，即使中東衝突未必會直接衝擊半導體景氣，但若據此推論三星晶圓代工將因此快速追趕競爭對手，仍與產業現實存在落差。AI時代晶圓代工競爭的核心，仍在於技術實力與完整的生產生態系，而非單純的地緣政治因素。

目前AI半導體需求結構已建立在特定供應鏈體系之上。以輝達（NVIDIA）為核心的AI加速器市場，從晶片設計、製程到封裝都形成高度整合的供應鏈。由於GPU設計在早期階段就已針對特定製程與封裝方式進行最佳化，若要更換晶圓代工廠，不僅是調整訂單，而是需要重新設計整個產品架構。

此外，龐大的投資規模與製造經驗也形成重要門檻。先進製程競爭需要長期投入，包括極紫外光（EUV）設備導入、製程穩定化與客製化生產能力等，整個過程往往需要多年累積。業界普遍認為，這些長期積累的技術與經驗，才是決定晶圓代工競爭力的關鍵。

另一名半導體業者指出，AI晶片需求目前主要由少數全球大型科技公司主導，這些企業通常依據長期供應協議與製程技術藍圖選擇合作夥伴。在此結構下，客戶不僅考量產能，也會評估技術發展路線與長期投資能力，因此單一地緣政治事件難以迅速重塑供應鏈。

業界人士總結，戰爭等外部事件或許會短期影響市場情緒，但真正決定半導體產業生產體系運作的，仍是技術競爭力與供應鏈穩定度。地緣政治只是變數之一，AI時代半導體產業的核心依舊是技術與產業生態。

