半導體業獵才！台積電年薪受矚目 美大型科技公司更愛「這國」工程師

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒朝鮮日報11日報導，台積電計畫今年招募約8000名新進員工，其中，擁有碩士學位的初級工程師平均年薪約為220萬新台幣，尤為受到矚目。而美國大型科技公司特斯拉、微軟和Google也競相招募科技人才，都指向韓國半導體業人才。

隨著三星電子和SK海力士在記憶體市場蓬勃發展之際大規模招聘人才，台積電和矽谷的大型科技公司也積極尋找半導體專業人才。台積電計畫今年招募約8000名新進員工，而包括微軟、Google和特斯拉在內的美國公司也在競相招攬多元化人才，以增強其內部晶片設計能力。隨著半導體領域向人工智慧（AI）、下一代記憶體、先進封裝和專用積體電路（ASIC）等方向擴展，分析師指出，人力資源的重要性日益凸顯。

據業內人士11日透露，三星電子預計今年將擴大招募規模，並專注於負責半導體業務的裝置解決方案（DS）部門。三星電子近期一直在加強其在下一代高頻寬記憶體（HBM）領域的競爭力，並透過建造平澤第五工廠（P5）擴大產能。

由於先前虧損的晶圓代工業務正在推進組織架構調整以期實現復甦，外界猜測DS部門將積極招攬相關人才。此外，三星電子也積極拓展海外人才市場，尋找在先進封裝技術和設計方面經驗豐富的專業人才。

SK海力士預計今年也將採取不同尋常的招募策略，至少招募1000名新員工。 10日，SK海力士宣布開設新的招募頁面，並將於23日前招募入門技術和辦公室人員。

上個月，SK海力士公佈了一項名為「人才高速公路」（Talent hy-way）的全新招聘策略，表示將透過擴大滾動招聘範圍來確保人才儲備，招聘對象包括新員工和生產工人。具體而言，SK海力士計劃放棄以職業發展為導向的招聘模式，轉而採用滾動招聘制度，涵蓋新員工和全職生產工人。為了吸引頂尖人才，該公司還在韓國11所大學進行校園招募。

SK集團於2022年取消集團層級的公開招聘，轉而採用子公司滾動招聘模式。在此背景下，SK海力士積極招募新員工被視為在儲存半導體市場復甦後確保人才儲備的舉措。

台積電今年也將罕見地大規模招募。台積電計畫今年招募約8000名新進員工。其中，擁有碩士學位的初級工程師平均年薪約為220萬新台幣。

台積電不僅在電氣電子工程、光電工程、物理工程、材料工程、化學工程、機械工程、環境工程和工業工程等工程領域招聘人才，還在業務管理、人力資源和會計等多個職位招聘人才。順應數位轉型和人工智慧、大數據應用的擴展，台積電也計畫積極招募相關新興科技領域的人才。

美國大型科技公司吸引韓國半導體專家的舉措也正在加速推進，韓國作為人工智慧記憶體中心正日益嶄露頭角。

此前，特斯拉執行長馬斯克在其社群媒體帳號上發布招募訊息，招募韓國半導體人才。他分享特斯拉韓國公司招募人工智慧晶片設計工程師的職位，並附上了16個太極圖表情符號，表達了對韓國工程師的歡迎。

近期，微軟和Google等專注於自主研發人工智慧晶片的公司據說比以往任何時候都更青睞韓國工程師。

一位半導體產業人士表示：「隨著韓國在全球人工智慧供應鏈中的地位不斷提升，尤其是在HBM的引領下，大型科技公司對韓國工程師的青睞有增無減。」他還補充道：「為了留住大型科技公司的專家，韓國國內企業需要製定戰略性的人才管理計劃。」

