信義計畫區豪宅「琢白」耗時近10年完銷 「麻吉大哥」黃立成是頂樓戶買家

信義計畫區豪宅「琢白」（白色棟）確定完銷。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕耗時快要10年，台北市又有一處豪宅建案確定完銷。根據內政部實價網最新揭露，2017年開始銷售的信義計畫區豪宅「琢白」，去年8月最新揭露18樓實價、單戶近5.56億元，也確定全案完銷，房產業者指出，該豪宅擁有不少知名住戶，包括「麻吉大哥」黃立成、NBA灰熊隊大股東以及港星向華強家族。

根據內政部實價網揭露資訊，該豪宅自預售到完銷，至少累積有40筆實價揭露紀錄，有15筆總價為5億元以上，其中更有4筆直接突破6億元，至於，每坪單價則僅有5筆不到200萬元，而最高單價每坪約232.01萬元。

而最新的18樓則是來自台南的張姓富豪買下，坪數約288.44坪（包括3車位、約30坪），扣除車位坪數與價格1300萬元，拆算每坪單價約210萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，該豪宅建商在市場上享有卓越口碑，以建築品質與美學取勝，旗下建案成交單價大多高於區域行情。而「琢白」成交價稍嫌遜色，主因是視野負面，以及建築外觀與室內格局過度西化，與國人傳統需求產生落差，以致於價格受到壓抑。

政策壓抑 豪宅買氣受限

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，豪宅市場受到政策的壓抑，一連串的政策，包括私法人購置住宅許可制、豪宅貸款最高3成且無寬限期等政策下，豪宅買氣冷清。

從實價登錄的資料來看，去年全年，信義區單價超過200萬元的豪宅交易僅有6件，與2024年的15件相比，數量明顯減少。 去年成交的豪宅交易包括「陶朱隱園」、「聯合大於」、「皇翔御琚」等豪宅，除了陶朱隱園以外，其他交易的單價區間大致介於210萬元到250萬元之間。

此外，去年12月信義區另一豪宅「冠德信義C棟」也有最新實價揭露，7樓總價4.17億元，拆算每坪單價約195.92萬元。

