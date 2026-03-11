掛牌近10年！ 「中國平價速食王」華萊士宣告下櫃

主打高CP值的華萊士2001年創立於福建，2016年4月掛牌，2022年門市超2萬家。（取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕在登陸「新三板」（興櫃市場）近10年後，曾被譽為中國「洋速食之王」的華萊士（Wallace）正式宣布告別資本市場。主打高CP值的華萊士2001年創立於福建，2016年4月掛牌，2022年門市超2萬家，規模一度領先業界。近年來塔斯汀等中國新興品牌快速擴張，肯德基、麥當勞同步加碼低價套餐，擠壓華萊士價格優勢，促進其退出資本市場並尋求新增長路徑。

2026年2月11日，福建省華士食品股份有限公司（以下簡稱「華士食品」）發布重大訊息，公告公司股票將正式終止掛牌。根據公告，華士食品已完成下櫃程序，股票自2026 年2月12日起終止交易，結束長達近10年的掛牌歷程。

綜合中媒今（11）日報導，華士食品在公告中表示，此決定是基於目前經營狀況，並結合當前市場環境與長期策略發展規劃；為了進一步提升經營決策效率、降低營運與合規成本，才決定申請終止掛牌。事實上，華萊士的下櫃早有預兆，公司於今年1月9日便提出申請，並於1月22日起正式停牌。

