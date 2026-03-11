Uber為安全推「女乘客可指定女司機」 加州男司機怒提告反擊

跨國叫車平台Uber（優步）在全美推出「女性偏好」功能。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕為了提升搭乘安全感，跨國叫車平台Uber（優步）9日宣布於全美正式上線「女性偏好」（Women Preferences）功能，允許女性乘客與女性司機在配對時擁有優先選擇權。然而，這項旨在保護安全的政策，隨即在加州引發法律爭議，兩名男司機提起集體訴訟，指控該功能涉嫌性別歧視並強化「男性較危險」的刻板印象。

綜合外媒報導，Uber表示，該功能去年在美國舊金山、洛杉磯等城市試行後獲得極高評價，不僅讓女性乘客感到安心，也提升了女性司機的開車信心。目前全美Uber司機中約有5分之1為女性。除了成年乘客，Uber的「青少年帳戶」也允許家長要求由女性司機接送，以確保孩童安全。

然而，加州2名男司機於去年11月提出集體訴訟，主張這項功能違反禁止商業性別歧視的《安魯民權法案》（Unruh Act），認為這限制了男司機的客源競爭力。對此，Uber已向法院提出動議要求轉為私人仲裁，並強調該功能是基於「提升乘客安全」的重要公共政策目標。另一家競爭對手Lyft也因推出類似的女性與非二元性別配對功能，面臨相似的訴訟壓力。

對此，Uber已向法院提出動議，要求停止訴訟並轉為私人仲裁，理由是司機在加入平台時已簽署相關仲裁協議。公司也否認新功能違反《安魯民權法案》，並表示該功能是為了提升乘客安全，符合重要公共政策目標。

專精性別歧視案件的律師奧利瓦里烏斯（Ann Olivarius）對此功能抱持支持態度，她指出，降低客戶遭到性侵的風險是企業的「必要措施」。事實上，Uber早在2019年就在沙烏地阿拉伯推行此制度，目前全球已有40多個國家提供相關服務。

不過，Uber和Lyft近年來也面臨大量與性侵相關的投訴，受害者包括乘客與司機。今年2月，美國聯邦陪審團針對一宗2023年的性侵案，裁定Uber需向一名亞利桑那州女性支付850萬美元（約新台幣2.7億）賠償金。雖然Uber主張司機為「獨立承包商」且已通過背景審查，不應為其個人犯罪負責並準備上訴，但此判決恐將影響全美數千起懸而未決的相關案件。

