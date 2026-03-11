提供資金彈性鎖利配置 農業金庫推2大新台幣存款專案

農業金庫今年推出新台幣存款優惠利率2大專案。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨股市站上3萬點，不少投資股票的民眾荷包滿滿，農業金庫今（11日）表示，今年推出「農金好活利／好優利」2大新台幣存款雙專案，活儲最高1.175%、定存3個月1.425%，讓民眾手上的資金可有更彈性與鎖利配置。

隨伊朗戰爭影響全球市場，農業金庫趁勢宣傳今年初推出的「農金好活利」與「農金好優利」存款專案，農業金庫表示，「農金好活利」專案自即起至今年12月20日止，針對符合淨增條件之新資金，活期存款與活期儲蓄存款可享牌告利率+0.35%加碼方案，利率為活存1.055%、活儲1.175%（依目前實際牌告加成計算）；活存餘額相較基準日（2024/6/30）的近6個月活期存款平均餘額，自然人戶淨增加超逾100萬元，法人戶及農漁會淨增加超逾500萬元即可適用；專案期間以6月20日與12月20日為結息日，並於次日給付利息至帳戶內。

農業金庫進一步說明，「農金好優利」定存專案則自即起到今年年底前限時申辦，針對單筆3千萬元以上的新資金，提供3個月期1.425%年利率的優惠（單利計息、到期不續存），申辦當日活存餘額需不低於最近六個月活存平均餘額，並限臨櫃辦理。

