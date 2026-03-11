貿協今年徵31位新血 起薪4.5萬元

貿協去年執行政府委託大型專案，負責營運Tech World館。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕貿協大舉徵才！如果你嚮往在工作中走訪不同國家市場、親身帶領企業出國參展，並與各國產業人士交流，外貿協會正是你大展身手的舞台！貿協2026年度招募31位新血，甄試報名自3月13日起至3月25日止，起薪達4.5萬元。

貿協目前在東京、紐約、巴黎、新加坡與杜拜等全球60多個城市設有海外據點。帶領企業前往各國參展與拓銷是貿協的重要業務，經常隨團出差，深入參與美國拉斯維加斯CES、日本東京食品展及德國杜塞道夫醫療展（MEDICA）等指標性國際盛事，需要帶領企業拜訪買主、促成商務洽談，掌握各國市場動態，在實務歷練中體驗不同國情文化、同時建立全球產業人脈。

請繼續往下閱讀...

貿協持續參與具國際影響力的重大專案，例如去年受政府委託，於日本大阪世界博覽會設置「TECH WORLD」館，向全球訪客展現臺灣科技實力。參與這類國際活動，讓同仁能頻繁與各國企業、商會及政府單位互動，在實戰中快速磨練跨國溝通、資源整合與專案管理的專業能力。

貿協本次甄試職缺包括「國際市場行銷」、「展會場館管理」、「商情研究」、「數據分析」、「網路安全及資訊系統管理」、「使用體驗（UX）需求分析專案管理」等類別；此外，因應臺中會展中心正式啟動營運，也同步招募場館電機與空調工程師。更多詳情可至外貿協會官網查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法