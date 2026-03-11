黃仁勳：AI是史上最大規模基礎設施 數兆美元建設待建造

輝達執行長黃仁勳。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週二（10日）罕見在輝達官方部落格發長文談AI產業，他將AI比喻為「五層蛋糕」，直言AI是關鍵的「基礎設施」，而現在這項建設才剛開始，還有高達數兆美元規模的基礎設施需要建造。

黃仁勳表示，AI是塑造當今世界最強大的力量之一，他並非一款聰明的應用程式或是單一模型，而是像電力和網路一樣，是不可或缺的基礎設施。文中指出，AI運作依賴真實的硬體、能源和經濟體系，利用原料，並將其大規模轉換為智慧，每家公司都會使用他，每個國家都會建造他。

黃仁勳指出，從工業角度來看，AI可以拆成5層架構來看，每一層架構分別為應用、模型、基礎設施、晶片和能源。

文中提到，能源是一切的根基，即時生成的內容需要即時的電力，能源是AI基礎設施的首要原則，也是系統能生成多少內容的根本限制。再來是晶片，這些處理器旨在高效地將能量轉換為大規模的運算能力，晶片的進步決定了AI的擴展速度，以及其可以承受的程度。

在這之上是基礎設施，包含土地、電力供應、冷卻、建造、網路以及將數萬個處理器整合到一台機器中的系統，這些系統就是AI工廠，設計目的並非儲存資訊，而是製造智慧。再來是模型，AI模型能夠理解多種資訊，語言模型只是其中一類。最頂端則是能夠創造經濟價值的應用領域，例如藥物研發平台、工業機器人、法律輔助系統和自動駕駛汽車。

黃仁勳表示，這就是「五層蛋糕」，每層結構成功的應用都會牽動接下來的每一層，一直到維持其運作的動力來源。黃仁勳直言，這項建設才剛開始而已，目前已經投入數千億美元，還有數兆美元的基礎設施需要建造。

黃仁勳稱，全球各地正在以前所未有的規模興建晶片廠、電腦組裝廠和AI工廠，這正成為人類史上規模最大的基礎建設。支持這項建設所需的人力非常龐大，需要大量高技術含量的工人，與此同時，AI正在推動知識經濟各領域的生產力提升。

黃仁勳寫道，過去1年，AI跨越了一個重要的門檻，模型效能提升至足以大規模應用的程度，推理能力加強，實際應用能力明顯提升，基於AI構建的應用首次開始創造真正的經濟價值。文中指出，當你把人工智慧視為重要的基礎設施時，其意義就顯而易見，AI始於大型語言模型，但他的意義遠不止於此，而是一場產業變革，重塑了能源的生產和消費方式、工廠的建設方式、工作的組織方式以及經濟成長方式。

黃仁勳表示，AI工廠正在興建，因為智慧可以即時生成，晶片正在重新設計，因為效率決定了智慧擴展的速度，能源變得關鍵，因為他限制了智慧的總量，應用加速發展，因為他們背後的模型已經突破門檻，終於可以大規模應用，每一層架構都強化了其他層，這也是為什麼AI的建設規模如此龐大。

黃仁勳最後提到，目前AI產業仍處於早期階段，許多基礎建設還沒完成，很多的了勞動力尚未接受培訓，許多機會還未實現。但方向很明確，AI正在成為現代世界的基礎架構，現在所做的選擇，包括建造速度、參與的廣泛程度以及負責任的部署方式，都將塑造這個時代的未來。

