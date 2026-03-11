點名台積電！外媒喊今年「這5檔」非買不可、錯過必後悔

外媒點名2026年最值得買的5支勢不可擋的AI股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）在2026年依然是股市最熱門的主題，投資人正試圖分辨哪些企業與產業會成為長期贏家，哪些可能被淘汰。不過，投資媒體《The Motley Fool》目前並非所有與AI相關的股票都能立即受惠。但可以確定的是，隨著AI基礎建設投資持續擴大，這5家公司有望成為最大受益者。

1.輝達（NVIDIA）

輝達堪稱AI基礎建設的霸主。公司最近公布的第4季財報顯示，營收年增73%，凸顯其在AI市場的領先地位。目前市場對其GPU（圖形處理器）需求持續強勁，因為GPU是支撐AI運算最重要的核心晶片。此外，輝達的CUDA軟體平台也是一大護城河。大量AI基礎程式碼都是基於CUDA開發並為其晶片進行最佳化，讓輝達在AI模型訓練領域仍具備長期優勢。

2.超微（AMD）

雖然在GPU市場仍遠落後於輝達，但AMD在AI推論市場找到重要定位，而未來推論市場的規模可能超越AI訓練市場。此外，AMD已獲得OpenAI與Meta的大型GPU訂單承諾。另一個潛在成長動能來自資料中心CPU。隨著「代理式AI」興起，資料中心CPU需求可能大幅增加，而AMD目前正是該領域的重要領導者。

3.博通（Broadcom）

隨著雲端巨頭希望降低AI運算成本，越來越多企業轉向客製化AI晶片（ASIC）。博通正是協助設計這類晶片的重要公司。例如博通曾協助Alphabet（Google母公司）開發其知名的TPU（張量處理器），目前仍是重要的成長來源。此外，其他科技公司也開始與博通合作開發客製AI晶片。公司預估，光是AI客製晶片在2027財年的營收就將超過100億美元。同時，博通的資料中心網路設備業務也快速成長，使其未來幾年擁有相當強勁的成長潛力。

4.美光科技（Micron Technology）

為了讓GPU與其他AI晶片發揮最佳效能，通常需要搭配一種特殊記憶體，就是高頻寬記憶體（HBM）。HBM需求正快速上升，而且HBM的製造需要約3倍於一般DRAM的晶圓產能，導致供應緊張、價格持續上漲。美光與三星、SK海力士並列全球三大DRAM製造商，因此在這波需求浪潮中受益顯著，營收與毛利率大幅提升。美光預估，未來幾年HBM需求將以每年約40%的速度成長，公司也已開始鎖定長期訂單，為未來成長奠定基礎。

5.台積電（TSMC）

隨著GPU、AI ASIC與資料中心CPU需求暴增，台積電也成為最大受益者之一，因為它是全球主要的先進晶片代工廠。此外，台積電還負責將HBM記憶體與AI晶片進行封裝，透過CoWoS先進封裝技術完成整合。在先進製程與封裝技術方面，台積電具有明顯的技術領先優勢，幾乎形成先進邏輯晶片製造的壟斷地位。這也讓台積電擁有強大的定價能力。隨著產能持續擴充，未來幾年公司營收與獲利仍有望保持強勁成長。

