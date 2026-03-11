沒經驗、零資源！32歲女靠1次「Google搜尋」翻身 曝月多賺35萬秘訣

Lauren Olds本職為軟體公司公關總監，創立副業品牌月營收就突破1.1萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州一名32歲女子，在沒有任何飲品產業經驗的情況下，靠一次Google搜尋開啟副業，短短3個半月內，旗下膠原蛋白茶品牌月營收就突破1.1萬美元（約新台幣35萬元），展現驚人潛力。

美媒報導，Lauren Olds本職為軟體公司公關總監，但她希望打造一款兼具健康與口感的飲品。她指出，市面上的「健康飲品」往往含糖高、口味欠佳或含咖啡因，她說「我想創造一款功能與享受兼具的產品，每罐含10克膠原蛋白，帶來獨特飲用體驗。」

她的副業之路始於一次在Google搜尋「如何創立飲品品牌」，之後投入超過8萬美元（約新台幣253萬元）與1年半時間進行產品開發與品牌打造。由於本職工作繁忙，Lauren Olds必須額外投入資源完成她的願景，包括聘請專業課程與業界顧問。

她表示，創業過程中最具挑戰的部分是面對公眾檢視。「從社群媒體宣傳到網站上線，再到陌生人首次品嚐產品，一切都可能受到評論。」即便首波回饋正面，她仍感受到壓力與脆弱，「每個決策都可能被公開討論，你的線上曝光度比預期高得多。」

目前，品牌LEEVA仍處於初期階段，但反應熱烈。首月賺進1.1萬美元，未來計畫透過付費廣告與活動拓展市場，預估首年營收可達約20萬美元（約新台幣634萬元）。她每天工作約4至5個小時在副業上，週末更投入數小時參加快閃活動與市場拓展，展現高度投入與創業精神。

談到創業樂趣，Lauren Olds說「這是完全屬於我的科學與藝術專案，我能自由決定每件事，發揮創意，這是我每天努力的動力。」她也給予創業者建議「明確知道你的『為什麼』，將挑戰放大10倍，才能在最艱難的時刻仍持續前行。」

