iPASS一卡通台積電股值185萬幸運得主出爐 再推新一波「轉帳賺翻天」

iPASS一卡通舉辦「好運轉轉樂」轉帳即抽台積電（2330）股價等值儲值金活動，185萬元的超高額iPASS MONEY儲值金大獎得主已抽出。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕iPASS一卡通舉辦「好運轉轉樂」轉帳即抽台積電（2330）股價等值儲值金活動，185萬元的超高額iPASS MONEY儲值金大獎得主已抽出。一卡通表示，這位極具幸運體質的台北用戶，在活動期間內透過15次轉帳與單筆消費幸運抽中大獎。以昨日台積電收盤價1,850元核算，幸運兒將可獨得185萬元的超高額iPASS MONEY儲值金。

iPASS一卡通今（11）日也再宣布，推出新一波「轉帳賺翻天」活動。即日起至2026年4月30 日止，用戶只要使用「一卡通iPASS MONEY」 APP 指定轉帳方式成功完成任一筆轉帳就送百元優惠券，首次轉帳的新手更加碼享轉帳筆筆回饋5元儲值金，開啟兩種自動儲值功能，筆筆轉帳還可再抽最高 8,888 點一卡通綠點，新舊用戶均可參與。

為了讓用戶體驗在一卡通iPASS MONEY APP中日常小額資金往來的便利，一卡通本次祭出3重優惠，包括用戶只要使用 iPASS MONEY APP 指定轉帳方式完成任一筆轉帳（不限金額），即可獲得100元全通路優惠券，總限量達20萬份；若是針對從未體驗過iPASS MONEY APP轉帳功能的新朋友，完成首次轉帳任務，筆筆皆享5元iPASS MONEY儲值金回饋，最高可累積領取100元加碼獎勵。

第3，為鼓勵用戶使用更便利的自動儲值功能，只要開啟交易差額與自動儲值兩種自動儲值功能，每筆指定轉帳即可獲得抽獎次數。獎項包含一卡通綠點 88 點、168 點、888 點，最高獎項為 8,888 點一卡通綠點 （1點價值等於1元）。

