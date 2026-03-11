北市臨路VS巷弄住宅 逾半行政區價差達10％以上

北市12個行政區臨路、巷弄住宅行情價差以松山區最大、高達近24%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北市12個行政區臨路、巷弄住宅行情價差以松山區最大、高達近24%。房仲業者彙整去年一整年的北市12個行政區實價資訊，進一步比較「臨路」與「巷弄」的成屋每坪均價，有一半行政區價差為10%以上。

根據永慶房產集團彙整的臨路、巷弄住宅價差，以松山區最大、價差達23.9%，第二則是萬華區、價差達20.3%，第三為大同區、價差約18.1%，而大安、信義與文山區的價差均在1成以上。反觀北投區的價差最小、僅約0.2%，中山區則約5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，民生社區、敦北商圈等精華地段均坐落在松山區內，臨路住宅多為商業機能發達或具備林蔭景觀的指標建案，每坪單價動輒100萬元起跳，相對而言，隱身於巷弄內住宅，雖然環境較為安靜，但在缺乏路幅優勢與商業效益的支撐下，房價與大馬路第一排則有著明顯落差。

北投價差最小 松山差距最大

相形之下，像是文山、內湖區等行政區臨路、巷內的住宅價差幅度皆在10%以內。以內湖區為例，臨路住宅每坪均價約79萬元，而巷弄住宅每坪均價約72萬元，兩者存在價差約9.7%。

陳金萍分析，文山、內湖區相對於大安、信義等蛋黃區的臨路指標建案、豪宅較少，較不容易拉大價差，同時住宅氛圍也較濃，民眾對於是否鄰近大馬路的溢價意願較低，甚至有部分購屋族更偏好巷弄內的寧靜環境。

她進一步指出北投區的數據最為特殊，其中臨路住宅每坪均價約60.6萬元，非臨路住宅每坪均價約60.5萬元，價差僅0.2%。陳金萍說明，北投住宅產品類型多元，且受限於特殊的地理環境，住宅價值往往受地形、溫泉等多重因素影響，而不單單取決於臨路條件。因此若從臨路、非臨路分別來看，價差也相對其他行政區較小。

