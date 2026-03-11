退休阿北靠「此招」身價爆增至1400萬！因1事至今後悔不已

退休阿北靠投資現身價爆增至1400萬！因1事至今後悔不已。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕現年68歲的佐藤先生（化名），在60歲退休時積蓄約有4000萬日圓（約新台幣800萬），意識到只靠儲蓄無法養老，於是開始投資，如今資產雖超過7000萬日圓（約新台幣1400萬），但卻對3年前，1次與朋友餐聚，因喝醉而得意忘形的將投資大賺錢信息分享給朋友，導致朋友血本無歸，讓他後悔不已，並發誓再也不與家人以外的人談論投資或金錢。

日媒報導，佐藤60歲時已累積了約4000萬日圓的退休儲蓄（包括退休金），雖然他每月領取25萬日圓（約新台幣5萬）的退休金，並且已經還清了房貸，但他意識到僅靠儲蓄會逐漸減少，於是他從60歲開始認真進行資產管理。

他主要投資美國股票基金，但也投資了一些個股，在短短5年，資產已超過6000萬日圓（約新台幣1200萬），某日與朋友聚餐時，家聊到了退休儲蓄的話題，他脫口而出自己靠投資賺逾千萬日圓，並大讚投資真棒。

他表示，當時是出於好意分享有用的信息，並承認自己當時有點得意忘形，部分原因是喝醉了。然而幾個月後，他意外地接到了朋友山本先生的電話。

山本的聲音顫抖著說，受到他投資經歷激發了他對投資的興趣，於是他將大約800萬日圓（約新台幣160萬）資金拿來投資，為了更快賺到更多，他透過融資，結果大賺1倍，於是大膽將資金投入半導體與成長型股票，沒想到股價大跌，融資也被強制平倉了一些股票，最終資金只剩320萬日圓（約新台幣64萬），為了挽回損失，將剩於錢轉移到風險更高標的，最終血本無歸。

山本喃喃自語的說：「你的故事讓我更想早點賺錢。我把所有微薄的退休積蓄都投了進去。要是我沒聽你的就好了。我真不該開始投資……」，而言些近乎怨恨的話一直縈繞在佐藤耳邊。

如今他的資產雖超過7000萬日圓，身為私人投資者，他可謂相當成功。然而，在經歷了山本的遭遇後，他發誓再也不與家人以外的人談論投資或金錢。他從不推薦融資融券交易。儘管如此，作為投資的發起人，他​​仍然感到內疚，心想“退休後投資尤其重要”，“身邊的人都在賺錢”。

