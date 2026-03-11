專業電動工具也遭殃！詐騙廣告冒用台灣牧田 打「工廠直營」誘民眾上鉤

台灣牧田官方網站公告提醒民眾，留意市場上不時出現的假冒偽劣商品。（截自台灣牧田官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部數位產業署今（11）日公布「網路詐騙通報查詢網」3月1日至3月7日的最新通報統計。期間共接獲1萬2284件疑似詐騙訊息，經審查後確認其中6188件為詐騙，較上週增加41.63%。

從平台別占比觀察，詐騙訊息仍高度集中於社群平台。其中以Meta相關平台占比最高，達83.58%，件數較上週增加55.63%；LINE占0.44%，本週共27件；Google占0.02%，僅1件；TikTok占1.73%，共107件；另有詐騙網站占14.20%，件數較上週增加9.89%。

若從詐騙廣告類型分析，本週通報案件以三大類型為主。排名第一的是「意外之財」型詐騙，占29.17%，件數較上週大幅增加49.63%；其次為「產品服務」詐騙，占24.12%，件數較上週增加37.42%；第三則為「身分冒充」詐騙，占16.69%，件數較上週下降16.44%。此外，本週偵測到的高風險關鍵字包括「領取」、「開運」；而被偽冒名人詐騙廣告熱點為吳明珠等。

值得注意的是，本週亦接獲通報，有詐騙廣告冒用「台灣牧田」等廠商名義，以「工廠直營」、「限時促銷」等工具產品優惠話術吸引用戶點擊，並誘導民眾加入不明社群帳號或私訊聯繫，進一步施行詐騙行為。

數產署提醒民眾提高警覺，如需查詢相關商品或活動資訊，應以業者官方網站公布內容為準，以免誤入詐騙陷阱。

台灣牧田為專門生產專業電動工具的製造商。進入其官方網站可見公告指出，公司呼籲各界共同攜手打擊侵犯智慧財產權的行為。台灣牧田表示，公司長期致力於為顧客提供優質、專業且創新的電動工具、手動工具與相關配件，然而近年來，市場上不時出現假冒偽劣商品，此類侵犯智慧財產權的行為，不僅嚴重阻礙產品與技術的創新發展，也直接損害消費者權益、員工福祉及公司聲譽，對台灣牧田品牌造成重大衝擊。

