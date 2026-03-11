全球瘋搶液化天然氣 台灣有解！

《路透》指出，台灣將從6月起增加美國天然氣進口量。（示意圖，路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，導致荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的液化天然氣（LNG）運輸中斷，亞洲與歐洲買家正激烈爭奪液化天然氣（LNG）供應。這條關鍵航道的運輸幾乎停擺，影響了全球約5分之1的天然氣供應，其中也包括台灣，不過《路透》指出，台灣經濟部已啟動應變機制，台灣將從6月起增加美國天然氣進口量。

根據《金融時報》分析的船舶監控數據顯示，自美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，液化天然氣的競爭日益激烈，一些天然氣運輸船在駛往歐洲的途中突然改變航向，轉而駛往亞洲。

卡達和阿聯生產的大部分液化天然氣通常透過海峽運往亞洲，但現在因戰事被迫中斷，能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）分析師Massimo Di Odoardo指出，台灣、韓國和日本等國需要採購液化天然氣，來彌補它們無法從海灣地區獲得的供應。因此在戰爭爆發後，亞洲的LNG價格幾乎立即飆升，促使部分美國天然氣被轉運至亞洲市場。

據悉，台灣中油的LNG採購來源主要是澳洲（約30%）、卡達（約30%）與美國（約10%），另有其餘多國補充。根據花旗集團預測，到2025年，台灣超過30%的天然氣消費將依賴卡達，而韓國和日本的比例分別為15%和5%。

《路透》報導則指出，台灣政府週二表示，由於簽署了新的供應合同，從6月起台灣從美國的天然氣進口量將會增加，努力解決中東戰爭造成的供應中斷問題。

《金融時報》指出，由於夏季空調使用量增加，亞洲通常在炎熱的夏季比歐洲消耗更多天然氣，這使得亞洲公用事業公司迫切需要確保天然氣供應。

絕大多數液化天然氣都是透過長期合約而不是現貨市場銷售的，但有些買家可以改變購買的最終目的地，有些賣家如果價格上漲到夠高，也願意解除合約。數據公司Spark Commodities稱，到5日為止，歐洲天然氣價格飆升和運輸費用暴漲，使得把美國LNG轉運至亞洲的誘因再次下降。

天然氣船最終航向何處，往往取決於歐洲天然氣價格、亞洲LNG基準價格（JKM）還有航運費率之間的相對水平。對歐洲買家而言，與亞洲爭奪液化天然氣供應的局面，和4年前俄羅斯全面入侵烏克蘭後大幅削減輸往歐洲的管道天然氣供應時的情況驚人地相似。當時，對剩餘貨物的爭奪將價格推至歷史新高。

歐洲天然氣價格8日一度升至每兆瓦時69.5歐元，較伊朗衝突爆發前高出1倍以上。不過，仍遠低於2022年曾達到的每兆瓦時342歐元。自戰爭爆發起，亞洲JKM天然氣價格也已翻倍，8日升至每兆瓦時73.1歐元。

雖然卡達等生產國對LNG最終去向有嚴格限制，但幾乎所有美國出口的天然氣都可以依買家意願運往任何市場。因此有分析師指出，部分生產商為了追求更高收益，違反合約的意願也有所增加，此外，部分歐洲買家在戰爭爆發前不願簽訂長期供應合約的決定，也可能將付出高昂代價。

不過由於市場預期全球天然氣供應仍將出現過剩，部分歐洲買家原本認為等到今年稍晚再簽約會更便宜。Massimo Di Odoardo表示，歐洲買家也因為歐盟新的甲烷排放法規而暫緩購買LNG，因為不確定未來是否會因此面臨罰款。

隨著荷姆茲海峽持續接近封閉，歐洲與亞洲爭奪有限貨源導致價格進一步上漲的風險正與日俱增。相較於石油，天然氣更難儲存和運輸，因此市場對供應短缺與價格衝擊更加敏感。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）在研究報告中指出，海峽關閉時間越長，航運中斷演變為真正天然氣短缺的風險就越高，因為運輸船無法裝載貨物，而儲存設施容量有限。

