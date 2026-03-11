終止連4月低迷黃藍燈 製造業轉亮綠燈

台經院今公布1月製造業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布1月製造業景氣燈號，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，終結連四顆黃藍燈。

觀察1月全球製造業PMI表現，台經院表示，中國PMI雖較上月略為惡化，所幸美國及日本PMI皆出現改善並站上榮枯線之上，反映全球製造業動能已有回升跡象。

台經院表示，整體製造業景氣信號值由去年12月的12.49分，增加1.32分至今年1月的13.81分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

國內製造業方面，台經院表示，1月製造業景氣信號值較上月明顯增加，主因AI與高效能運算需求持續強勁，加上去年1月適逢農曆春節基期較低，使出口、外銷訂單與生產指數年增率均明顯提升，帶動需求面及原物料投入面指標表現，推升整體製造業景氣燈號由代表低迷黃藍燈，轉為持平的綠燈。與此同時，非AI相關產業復甦步調仍較為溫和，抵銷部分景氣回升幅度。

進一步觀察產業別，電腦、電子產品及光學製品業續為代表繁榮的紅燈，連續3個月亮紅燈；電子零組件業由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

機械業、化學製品、食品業燈號由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈；塑橡膠製品由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

汽車及其零件業、基本金屬業、紡織品業續為代表衰退的藍燈。

展望未來，台經院表示，2月底爆發的伊朗戰事恐推升國際能源價格並增加全球航運與供應鏈不確定性。對台灣而言，AI、高效能運算及雲端資料服務需求仍將持續支撐半導體與資通訊供應鏈表現。

