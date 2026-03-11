美史上最大交易！川普：印度信實工業將砸3000億美元 興建50年來首座煉油廠

川普稱印度信實工業將砸3000億美元，興建50年來首座煉油廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國將迎來50年來首座新煉油廠，CNBC報導，美國總統川普週二宣布，印度信實工業將投資3000億美元，在德州布朗斯維爾興建1座煉油廠，該煉油廠不僅提高美國能源產量，帶來數十億美元的經濟效益，並將成為世界上最乾淨的煉油廠。

「這是1筆歷史性的3000億美元（約新台幣9.53兆）交易—美國歷史上最大的1筆交易，」川普在 Truth Social 上發文說。

他感謝印度最大的私人能源公司信實工業「進行了這項巨大的投資」。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，信實集團在印度賈姆訥格爾擁有世界上最大的煉油廠，市值達2060億美元（約新台幣6.54兆）。

川普表示，位於德州布朗斯維爾港的新煉油廠將「加強我們的國家安全，提高美國能源產量，帶來數十億美元的經濟效益，並將成為世界上最乾淨的煉油廠」。

該煉油廠設計用於處理100%美國頁岩油，由美國第1煉油廠開發。

