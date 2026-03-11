處分土地獲利10億爆內線！國產建材董事張世宗遭起訴、林孝信獲不起訴

檢方查出，張世宗簽收董事會通知時，即已知悉上述重大消息，卻在消息公開前，指示不知情的柯姓財務長以國賓影城名義買進國產股票155張，平均價格約29.03元，擬制性獲利約27萬9000元。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕國產建材實業公司（2504）前年公告將處分台南市東區土地與建物，預估處分利益逾10億元。台北地檢署偵結，認為國產公司常務董事張世宗及不動產估價師王冠棠涉嫌在利多消息公開前提前買股，其中張世宗擬制性不法獲利約27萬餘元，依違反證券交易法內線交易罪起訴2人；前董事長林孝信等3人則獲不起訴處分。

檢方調查，國產建材公司於2024年1月間計畫出售旗下子公司「欣睿信資產開發」位於台南市東區的土地與建物，經評估處分利益約達10.39億元，屬重大影響股價資訊，相關訊息直到同年1月31日下午才公告於公開資訊觀測站。

檢方查出，張世宗因擔任國產公司法人董事代表，於2024年1月18日簽收董事會通知時，即已知悉上述重大消息，卻在消息公開前，指示不知情的柯姓財務長以國賓影城名義買進國產股票155張，平均價格約29.03元，擬制性獲利約27萬9000元。

此外，53歲的德美不動產估價師事務所所長王冠棠，因受委託辦理資產鑑價，早於同年1月9日即掌握相關訊息，仍在消息公開前買進國產股票5張並賣出。雖最終結算後實際虧損2750元，但檢方認為，內線交易屬「即成犯」，並不以實際獲利為構成要件，仍依法將其起訴；考量王男在偵查中坦承犯行，且未取得犯罪所得，建請法院依證交法規定減輕其刑。

檢方認為，國產公司前總裁暨前董事長林孝信交易模式與過往投資習慣相符，且缺乏積極證據可證明其交易動機與本案土地處分消息具有直接關聯，依「罪證不足、罪疑唯輕」原則，作出不起訴處分。（資料照）

另方面，本案原也追查國產公司前總裁暨前董事長林孝信、劉姓、柯姓秘書三人是否涉及內線交易。林男辯稱，其買進公司股票是遵照父親遺願，為維持家族經營權而長期持續加碼，並非針對特定資產處分案操作。

檢方認為，林男等人確有買股事實，但交易模式與過往投資習慣相符，且缺乏積極證據可證明其交易動機與本案土地處分消息具有直接關聯，依「罪證不足、罪疑唯輕」原則，將3人不起訴處分。

