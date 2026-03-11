焦點股》波若威︰法說釋佳音 跳空漲停

波若威總經理黃裕文（右）、副總經理張文樵（左）。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠波若威（3163） 昨日舉行法說會，釋出CPO（共同封裝光學）下半年量產的消息下，今日跳空漲停770元開出，截至10:00，股價仍鎖漲停，成交張數逾400張，漲停委買張數高掛逾2700張。

波若威昨日舉行法說會，波若威指出，今年營運將聚焦AI伺服器的光纖配線盒（Shuffle Module）、光纖套件（Fiber Harness）、Jumper產品群及MMCJumper等三大產品，CPO（共同封裝光學）目前試產設備與送樣程序進行中，依客戶規劃，第三季將開始小量出貨，第四季出貨量可望達到千等級，若客戶排程順利，2027年第一季出貨規模有機會達萬等級，進入量產階段。

波若威指出，受惠AI與資料中心應用帶動，發展主軸將以應用於AI與資料中心伺服器的800G與1.6T以上光纖套件為主，其中，光纖套件及光纖配線盒產品群預計下半年度開始量產，客戶目標是第三季先試產，第四季數量提升到千等級，明年第一季達萬等級。

在連接與布線產品方面，Jumper產品線將以單模與多模平台為主要發展方向，其中單模（SM）平台為主要成長動能，多模（MM）平台亦有部分需求。

除了AI資料中心需求外，電信市場也逐步回溫。波若威指出，目前終端客戶庫存已逐步去化，加上美國電信補助政策逐漸明朗，帶動新一代PON與FTTH升級需求，包括WDM產品及高通道數Branch產品需求皆明顯升溫。

在產能規劃方面，波若威表示，目前生產基地為中國中山廠、菲律賓廠，後續擴線與擴產將依客戶需求滾動調整，而菲律賓工廠擴充後，生產基地可望較現階段增加2至3倍。

