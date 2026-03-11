焦點股》英業達：去年財報亮眼 帶量大漲

英業達（2356）2025年稅後淨利86.96億元，創下歷年新高水準。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）受惠於去年稅後淨利創下歷史新高表現，加上管理層昨日敲定擴展海外產能以因應強勁訂單需求，今日隨著大盤反攻，股價連帶顯著上漲，截至上午9時48分暫報42.7元，漲幅4.4%，成交量1萬4803張。

英業達（2356）2025年稅後淨利86.96億元，創下歷年新高水準，每股盈餘（EPS）2.42元，管理層為了持續強化北美產能布局，昨日召開董事會敲定美國德州既有租賃廠房「由租轉買」，並追加廠房裝修工程，同時規劃在墨西哥新建廠房，以因應未來業務成長與訂單所需。

除了美國據點，英業達亦同步強化墨西哥布局，董事會今日同步通過墨西哥子公司IEC Technologies將採「自地委建」方式興建新廠房，總預算不超過4000萬美元（約新台幣12億元）。公司表示，新廠主要用於提升物料運籌與供應鏈管理效率，同時保留未來產能擴充彈性。

此外，英業達亦決議對泰國子公司Inventec Electronics（Thailand）Co., Ltd.增資8000萬美元（約新台幣25億元），以支應業務長期發展。管理層指出，透過此次北美與東南亞據點的投資與增資規劃，將有助於提升全球供應鏈彈性與營運效率，並支援未來事業版圖擴展。

