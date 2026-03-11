只剩60天庫存？傳美軍稀土供應告急 命脈被「這國」掐住

市場傳出，目前美國軍事用途的稀土庫存僅能支撐約60天，供應命脈卻被「中國」掐住。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國正面臨嚴重的稀土短缺問題，軍事用途所需的關鍵材料庫存僅剩約2個月。外媒報導，這些稀土元素是飛彈導引系統、戰鬥機與雷達等武器裝備不可或缺的材料，一旦供應持續緊張，可能限制華府在衝突情境中的軍事行動能力，例如對伊朗採取軍事行動時的持續作戰能力。

分析指出，稀土供應問題也暴露出美國國防體系的一大弱點。全球稀土礦產供應中，有超過一半來自中國，而幾乎所有精煉與加工能力更集中在中國手中。專家警告，一旦中國限制稀土出口，將直接影響美軍作戰行動的時間長度與成本。

值得注意的是，這場供應壓力正值美國總統川普準備在2026年3月底訪問中國之際。

據報導，這將是川普自2017年以來首次訪中。不過在當前地緣政治局勢下，北京在稀土議題上顯然握有更大談判籌碼，短期內面臨的談判壓力相對有限。對稀土供應鏈的掌控，也讓中國在全球權力結構中擁有更大的影響力。

為降低依賴風險，美國政府已開始採取行動。川普政府推出規模約120億美元（約新台幣3806億元）的計畫，建立關鍵礦物儲備，其中包括稀土，同時也試圖透過盟友合作建立新的供應鏈與貿易聯盟。但市場普遍認為，中國以外的新礦場與加工設施短期內難以快速擴張產能，供應缺口恐怕仍難避免，甚至可能讓少數主要生產國掌握更大的定價權。

另一方面，中國也正加強對稀土產業的掌控，這項政策可能進一步鞏固其在國防工業、電子產品以及清潔能源關鍵材料市場中的影響力。

問題還在持續惡化。去年中國對部分稀土產品實施出口限制後，西方製造商已被迫四處尋找替代供應，以避免生產線延誤。美國地質調查局（United States Geological Survey）指出，目前中國仍是美國多項關鍵礦物最大的供應來源，這種依賴關係短期內幾乎沒有緩解跡象。

