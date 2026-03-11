焦點股》南亞科：單月賺贏全年 再噴漲停

南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（24080）昨公告2月自結單月獲利超過去年全年，顯見DRAM缺口大、價格漲幅也高，激勵南亞科今盤中漲停達254元，連續拉出第二根漲停，截至9點32分，漲停打開，股價來到251元，上漲20元、漲幅8.66%，成交量6.8萬張；記憶體族群華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）也紛帶量強漲。

南亞科因近期股價漲幅大，昨依規定公告2月營收156.07億元、年增5.86倍，稅前淨利94.04億元、年增11.81倍，稅後淨利75.84億元、年增12.65倍，稅後每股盈餘2.45元、年增12.65倍；受惠DRAM缺貨漲價，南亞科單月賺贏去年全年的稅後淨利66.03億元、每股盈餘2.13元，即使台塑集團旗下台化（1326）今起將處分南亞科持股3萬986張，仍不影響南亞科股價氣勢，繼昨漲停之後，今續噴漲停。

南亞科昨漲停達231元，上漲21元，成交量11.4萬張，其中，外資轉買超1.71萬張，投信小賣435張、自營商賣超6042張。南亞科預期今年到明年上半年DRAM新產能增加有限，市況持續供不應求，仍呈現結構性缺貨走勢，預期價格將逐季上漲，價格走勢並不會輕易回落，公司正在啟動建廠，明年新產能才會開出，公司也評估找地再建新廠的可行方案，顯見DRAM需求旺到嚴重不足。

