超誇張！伊朗產油成本「低到嚇人」 數字曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭正劇烈撼動全球能源市場，並可能對全球經濟造成壓力。然而在這場危機背後，潛藏著一項驚人的經濟機會，一旦伊朗重新開放其石油產業，可能帶來巨大能源利益。專家分析，伊朗石油生產成本較美國和委內瑞拉低許多，每桶僅10至30美元，而且還有很大的增產空間。

《華爾街日報》報導，近期中東衝突升溫導致能源市場劇烈波動。隨著戰事影響荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運，全球約5分之1石油與液化天然氣運輸受阻，布蘭特原油價格一度突破每桶100美元，凸顯地緣政治風險對能源供應的衝擊。

然而在短期供應風險之外，市場也關注伊朗石油產業的長期潛力。分析指出，伊朗是全球最大已探明石油儲量的國家之一，目前產量約占全球4%，且生產成本遠低於多數主要產油國，未來若制裁解除，增產空間相當可觀。

據報導，伊朗石油開採成本約每桶10至30美元，遠低於美國頁岩油約60至70美元的損益平衡價格。由於成本優勢明顯，牛津經濟研究院（Oxford Economics）能源預測主管佩恩（Bridget Payne）表示，這意味著即使伊朗在被制裁的環境下，必須以折扣價出售原油，伊朗仍能持續生產，其產量多年來在制裁之下並未出現崩跌。

此外，伊朗多數油田採傳統鑽井方式開採，且長期累積豐富油藏管理經驗，也使得開採技術與資本需求相對較低。相較之下，部分產油國如委內瑞拉所產的為重質原油，黏度高需額外稀釋與升級處理，生產成本相對較高。

1979年伊斯蘭革命前，伊朗原油日產量曾達500萬至600萬桶。但隨後因兩伊戰爭造成基礎設施損毀、外國技術人才流失以及長期投資不足，產量大幅下降。在目前這場衝突爆發前，伊朗日產原油約350萬桶，其中約一半用於出口，伊朗的石油出口量在2025年全年創下自2018年以來最高紀錄。

能源研究機構「瑞斯塔德能源」（Rystad Energy）預測，如果衝突對伊朗石油產業造成破壞且制裁持續，總產量可能在今年年中降至每日260萬桶。

然而，如果出現政權更迭，或伊朗與美國達成外交突破並解除制裁，伊朗原油供應將迅速回歸市場。瑞斯塔德能源預估，在這種情境下，到2027年底伊朗石油產量可能增加超過10%。

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究學者楊格（Karen Young）就認為：「伊朗石油仍然有很大的增產空間。」；麥格理集團（Macquarie Group）全球能源策略師德維迪（Vikas Dwivedi）則估計，伊朗解除制裁後，6個月內日產量可能增加50萬桶，18個月內再增加50萬桶，如此的產量提升可能讓布蘭特油價每桶下跌5至10美元。

儘管伊朗展現出一定韌性，但如果現有政權繼續存在，並與西方維持敵對關係，未來前景仍相當黯淡。如俄羅斯的情況就提供了一個參考案例，俄羅斯自入侵烏克蘭後遭到西方嚴厲制裁，俄國能源產業因資金、先進設備與技術不足，預計未來幾年產量將逐步下滑，而伊朗石油產業多年一直受到國際制裁的抑制，導致外國投資與技術幾乎完全斷絕，如果這種情況持續下去，長期而言可能導致產量最終崩跌。

