富比士億萬富豪榜出爐！馬斯克蟬聯首富 寫一歷史紀錄

〔財經頻道／綜合報導〕《富比士》（Forbes）週二（10日）公佈第40屆全球億萬富豪榜，過去1年，財富以前所未有的速度飆升，富豪們的財富持續飆升。全球最富有的族群總財富達到創紀錄的20.1兆美元（約新台幣638.97兆元），其中特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）連續第2年登首富寶座，成為有史以來最富有的人。

根據《富比士》，今年的富豪榜共有3428名億萬富豪，比去年創紀錄的數字增加了400位，也是自1987年榜單成立以來人數最多的一年。在全球範圍內，有多達20人擁有上千億美元的財富。

馬斯克連續2年登上全球首富，以預估8390億美元（約新台幣26.67兆元）的身價，成為有史以來最富有的人。由於即將上市的SpaceX和特斯拉市值飆升，馬斯克的淨資產較去年激增了5000億美元（約新台幣15.89兆元），也是史上首位身價突破8000億美元（約新台幣25.43兆元）的富豪，正朝著全球首名兆級富豪的目標前進。

《富比士》資深編輯彼得森－威索恩（Chase Peterson-Withorn）表示，今年是「億萬富豪之年」，過去12個月裡，隨著AI驅動的股市繁榮，將財富推向「前所未有」的高度，全球平均每天新增1名億萬富豪。

Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）位居第2名，淨資產預估為2570億美元（約新台幣8.17兆元），遠遠落後馬斯克。Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）以2370億美元（約新台幣7.53兆元），位居第3名。亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）排名第4名，淨資產約2240億美元（約新台幣7.12兆元）。Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）排名第5名，淨資產2220億美元（約新台幣7.05兆元）。

由於加密貨幣交易，以及紐約州撤銷詐欺指控，美國總統川普（Donald Trump）的財富成長27％，預估達65億美元（約新台幣2066.35億元），在全球富豪榜上排名第645名。

2026年的排行榜當中共有390人首次上榜，包括嘻哈教父兼企業家德瑞博士（Dr. Dre）、知名歌手碧昂絲（Beyoncé）、波克夏海瑟威新任執行長阿貝爾（Greg Abel）、網球傳奇球星費德爾（Roger Federer）等人。

以地區分布來看，美國的億萬富豪人數最多，目前有創紀錄的989人上榜，總財富達8.4兆美元（約新台幣267.03兆元），中國緊追在後，擁有539名億萬富豪，印度位居第3名，擁有229名億萬富豪。

全球財富達12位數，進入千億美元俱樂部的人數創下歷史新高，一共20人，高於去年的15人。這一群體的總財富為3.8兆美元（約新台幣120.80兆元），這代表全球3428名億萬富豪中僅佔0.5％的人，就掌握整個群體近5分之1的財富。

