黃金大回神啦！市場重點關注「這挑戰價」

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普暗示戰爭就快結束一席話的帶動下，連日飆漲的油價終於回落，通膨疑慮緩解，加上美元走軟，黃金週二（10日）反彈近2%，而根據印媒報導，市場關注黃金是否能衝破5500美元關卡。

黃金現貨價上漲1.9%，報每盎司5231.79美元。

4月交割的黃金期貨上漲2.7%，報每盎司5242.10美元。

《路透》報導，油價週一曾飆升至3年多高點，但在川普表示戰爭「基本上已結束」之後，市場對石油供應長期中斷的擔憂和緩下來，油價聞訊暴跌。

然而戰場上未見戰事緩和跡象，德黑蘭居民表示，美以聯軍正對首都進行此次衝突爆發以來最猛烈的空襲。道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，隨著油價從每桶100美元以上的高點回落，雖然油價仍然具有通膨性，但對黃金價格構成支撐

投資人同時關注本周稍後將公布的美國消費者物價指數（CPI）、和個人消費支出（PCE）物價。市場普遍預期，聯準會（Fed）將在3月17至18日的會議上按兵不動。

印度經濟時報（Economic times）則指出，聯準會（Fed）的利率決策、通膨數據、匯率走勢以及地緣發展等，都有可能影響到黃金價格走勢，而現在市場關注黃金是否能衝破5500美元關卡。

目前杜拜黃金交易價格低於倫敦，因為美伊衝突使航空業祭出航班限制，更多黃金因此滯留在當地市場，同時需求依然低迷。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲2.7%，報每盎司89.39美元。

現貨鉑金上漲2.2%，報每盎司2229.15美元。

現貨鈀金下跌0.9%，報每盎司1675.50美元。

