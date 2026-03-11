焦點股》金像電：外資最新目標價突破千元 挑戰漲停

金像電前景備受法人看好。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著AI伺服器需求快速成長及PCB產業供需持續吃緊，日系外資看好印刷電路板（PCB）大廠金像電（2368）將受惠於供給缺口、材料價格上漲及產品規格升級趨勢，未來營運動能看好，將目標價從730元上修至1100元，美系外資亦上修金像電目標價至1060元，今日金像電一早就獲得買盤積極搶進，股價企圖挑戰漲停，再創掛牌新高。

截至9:10分左右，金像電股價大漲9.30%，暫報893元，成交量逾3770張。

請繼續往下閱讀...

日系外資分析，金像電大客戶包括亞馬遜、Google、Meta等公司，其中，亞馬遜ASIC伺服器PCB訂單預期將成為重要成長動能，受惠於出貨量增加、規格升級帶動平均售價（ASP）上升，以及材料價格上漲與市佔提升，金像電今年相關營收預估可年增約50%。此外，金像電成功打入Google供應鏈，並參與TPU8e（代號Zebrafish）專案，Google亦可望成為新的成長引擎，預估金像電至2027年在相關產品市佔率約達20%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法