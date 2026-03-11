佳世達連3年毛利率16%以上，擬配發現金股利1元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）昨（10）日董事會通過2025年財報，在高附加價值事業穩定成長帶動下，全年營業毛利率維持16%以上水準。2025年合併營收2079億元，較前一年增加62億元，每股稅後盈餘（EPS）0.64元；為回饋股東，董事會決議配發現金股利1元，股利發放率約156%。

董事會同時通過高階人事案，任命柯淑芬博士為新任總經理，借重其在AI賦能與全球營運管理的專長；原總經理黃漢州則升任副董事長，相關人事即日起生效。

佳世達將於11日舉行線上法人說明會，進一步對外說明去年營運成果與今年營運展望。

在營運表現方面，受惠醫療等高附加價值新事業布局，佳世達2025年營業毛利率達16.8%，連續三年站穩16%以上水準。不過，由於美國關稅政策仍具不確定性，影響客戶採購決策趨於保守，加上匯率波動等因素，對整體成長動能與獲利表現帶來一定壓力。

單季表現方面，佳世達2025年第四季合併營收522億元，營業毛利89億元，營業淨利6.1億元，稅後盈餘0.4億元，歸屬於母公司淨利0.5億元，每股稅後盈餘0.03元。

全年來看，2025年合併營收2,079億元，營業毛利350億元，營業淨利32億元，稅後盈餘13.9億元，歸屬於母公司淨利11.4億元，每股稅後盈餘0.64元。

