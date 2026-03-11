不是台積電！半導體捲入伊朗戰爭和油價上漲風暴 專家點名這2家是最大受害者

不是台積電！半導體捲入伊朗戰爭和油價上漲風暴，專家點名三星和SK海力士是最大受害者。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體捲入伊朗戰爭和能源價格上漲風暴，專家表示，中東地區曠日持久的衝突可能會擾亂氦氣和溴等關鍵晶片製造元素的供應，而能源成本上升可能會打擊對人工智慧繁榮至關重要的晶片的需求，而三星和SK海力士將成為最大受害者。

CNBC報導，美國和以色列與伊朗的戰爭凸顯了中東國家在複雜且精確的半導體供應鏈中所扮演的角色。

請繼續往下閱讀...

在美國總統川普週一表示戰爭“很快”結束之前，半導體股票受到了股市拋售潮的影響，台積電亦受到衝擊，然SK海力士和三星受到的衝擊尤為嚴重，自金融危機爆發以來，兩家公司的市值合計蒸發超過2000億美元（約新台幣6.38兆），儘管週二兩家公司的股價均大幅反彈。VanEck半導體ETF自戰爭開始以來已下跌約3%，此前週一曾上漲 3.6%，目前跌幅有所縮小。

SemiAnalysis記憶體分析師王（Ray Wang）告訴 CNBC，長期的地區衝突可能會擾亂晶片製造商的生產運營，影響氦氣和溴等材料的採購。

目前來看，影響似乎有限。但是，曠日持久的衝突最終可能導致供應中斷，或者需要調整關鍵物資的採購方式。

據美國地質調查局稱，卡達的氦氣產量佔全球總產量的三分之一以上。氦氣在製造過程中用於散熱，也用於光刻等領域，而光刻是印刷晶片複雜電路的關鍵技術。目前尚無其他可取代氦氣的氣體。

2023 年，半導體行業協會警告稱，如果氦氣供應中斷，「全球半導體製造業可能會受到衝擊」。

不僅是生產是個問題。隨著至關重要的荷姆茲海峽航道關閉，將該元素從中東運出可能變得越來越困難。

科恩布魯斯氦氣諮詢公司總裁菲爾科恩布魯斯告訴 CNBC，如果荷姆茲海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應將無法進入市場。

科恩布魯斯表示，「很難想像」世界不會面臨氦氣生產「至少」停產兩到三個月，以及氦氣供應鏈「恢復正常」需要四到六個月的時間。

溴是另一個備受關注的元素，它是半導體製造過程中的關鍵組成部分。根據美國地質調查局（USGS）的數據，全球約三分之二的溴產量來自以色列和約旦。

此外，能源成本上漲也可能對半導體產業產生影響，這是因為來自輝達等公司的半導體需求量龐大。從三星和 SK 海力士的圖形處理單元到記憶體晶片產品，都是為訓練和運行大型 AI 模型的資料中心而設計的。

晨星公司股票分析師余靜潔（Jing Jie Yu）告訴CNBC，美國對原油的「高度依賴」意味著人工智慧資料中心的成本要高得多，因為人工智慧資料中心的耗電量大約是普通資料中心的3到5倍。

餘補充說，這可能會顯著增加超大規模數據中心的總擁有成本（TCO），從而對人工智能基礎設施的普及構成威脅。曠日持久的戰爭將導致人工智慧存儲晶片的需求有所下降。

而三星和SK海力士是全球最大的兩家記憶體晶片生產商，這些晶片是智慧型手機和筆記型電腦等消費性電子產品的關鍵組件。但近年來，它們也成為人工智慧資料中心不可或缺的半導體元件。

由於人工智慧的巨大需求，以及超大規模資料中心營運商投入數千億美元建設基礎設施，全球記憶體晶片的供應幾乎全部用於這些項目。這造成了記憶體短缺，並導致記憶體晶片價格空前上漲。

這反過來又推動了三星和SK海力士的強勁獲利，並在過去9個月左右的時間裡，憑藉著人工智慧領域的佈局，推動了股價的大幅上漲。但成本上升和需求疲軟的威脅正令投資人感到不安。

Counterpoint Research研究主管黃先生表示，如果因供應鏈不穩定導致記憶體價格繼續上漲，同時能源驅動的營運成本也在攀升，那麼營運資料中心的客戶可能會減少資本支出和半導體需求。

晨星分析師余靜潔指出，三星和SK海力士都已簽訂了今年的HBM供應合同，「兩家公司都有足夠的儲備來維持目前的生產」。

然而，余靜潔表示，曠日持久的戰爭可能會嚴重延緩人工智慧基礎設施的建設，並對不受長期合約約束的傳統DRAM產品造成衝擊。這可能導致DRAM價格走弱，營收低於預期。

余靜潔進一步指出，戰爭持續時間越長，生產總成本也會越高，從公用事業角度來看，由於缺乏氦氣和溴等關鍵穩定材料，良率也會降低，再加上DRAM價格走弱，我們認為這可能會對目前市場市值中反映出的高利潤率構成壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法