IMF前官員警告：全球財政無餘力 難應對伊朗長期戰爭衝擊

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）前副總裁兼首席經濟學家高蘋娜（Gita Gopinath）週二（10日）警告，全球各國沒有足夠的財政能力，來應對伊朗長期戰爭引發的石油衝擊所造成的任何經濟衰退。

高蘋娜接受《彭博》訪問時表示，由於兩週前爆發的衝突導致油價上漲，2026年全球經濟成長已經面臨放緩的風險。然而，原油價格今年有可能達到平均每桶75美元，而不是許多預測中設定的平均每桶65美元。

現任哈佛大學經濟學教授的高蘋娜指出，這15％的差距足以讓2026年全球經濟成長率下降0.1到0.2個百分點，並使全球通膨率上升0.5個百分點。

高蘋娜表示，全球經濟比許多人想像的要脆弱得多，尤其是在2025年，全球經濟已經證明其能夠抵禦包括美國關稅在內的衝擊。高蘋娜指出，由於西德州中質原油基準價格週二跌破每桶90美元，油價很容易進一步攀升。

高蘋娜稱，自己不認為人們應該看到所有情況就覺得「世界經濟韌性十足」。支撐世界經濟的諸多原因，包括AI，這不僅適用於美國，也適用於任何其他參與AI零件貿易的國家，例如南韓、日本或台灣，一切都可能迅速發生變化。

高蘋娜強調，一個危險的關鍵是世界「沒有能力」來應對重大危機，與疫情初期相比，政策空間已經完全被掏空了。

IMF在1月小幅調高今年全球經濟成長預期，從去年10月的3.1％，上調至3.3％。更新後的《世界經濟展望》及其最新預測將在下（4）月發佈。

國際金融協會（IIF）日前公佈的報告顯示，去年全球債務飆升至創紀錄的348兆美元，創下疫情以來最快的年增速，原因是發達經濟體和發展中經濟體在內的各國政府都擴大借貸。

高蘋娜表示，財政空間不足在過去一直是新興市場和發展中國家面臨的問題。正因如此，一旦發生嚴重的衝擊事件，這些國家幾乎無計可施，因為他們真的無法借到那麼多錢。但高蘋娜也提到，政府債殖利率上升已經表明，包括英國、法國甚至德國在內的一些G7成員國對於增加借貸感到擔憂。

至於新興市場，伊朗戰爭正在對其復甦構成「壓力測試」，不過高蘋娜表示，即使地緣政治衝擊導致資金流入減少，尤其是在股市方面，資金仍在持續流入。市場具有一定的韌性，但問題在於，現在生活在的是一個援助或贈款非常匱乏的世界。

