油價狂飆、暑假機票要變貴了？專家曝「黃金訂票期」只剩幾個月

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭為今年夏季旅遊市場增添不確定性，航空燃料價格已上漲約15%，這可能意味著對於延後訂票的旅客而言，未來機票價格可能更高，機票專家建議，若有計畫在今年夏天搭飛機出國或旅行，現在正是訂機票最理想的時機。

機票優惠網站Going的旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）表示：「目前正處於Going所稱的『金髮女孩訂票窗口』（Goldilocks Window），也就是購買夏季機票最理想的時機。」

納斯特羅指出，美國國內線通常在出發前3到7個月最容易找到優惠價格，而最晚不建議晚於出發前3個月才訂票。至於國際線航班，最佳訂票時機則稍微提前，大約是出發前4到10個月。

但伊朗戰爭為今年夏季旅遊市場增添不確定性，自戰爭爆發以來，航空燃料價格已上漲約15%，意味著機票可能會出現漲價，例如根據Google Flight在6日數據，3月11日從首爾直飛倫敦的大韓航空航班票價已飆升至4359美元（約13.9萬元新台幣），而7天前同一航班價格僅為564美元（約1.8萬元新台幣）。

這是因為燃料成本是航空公司僅次於人力成本的第2大支出，通常占航空公司營運成本的20%至25%。

儘管如此，納斯特羅表示，即使燃料價格上漲，伊朗戰爭最終對機票價格的整體影響仍存在不確定性，因為油價上漲並不一定意味著機票價格一定會跟著上升。

納斯特羅點出，市場需求往往比燃料成本更能決定機票價格。她表示：「如果地緣政治緊張局勢持續升高，今年願意搭乘長程航班的旅客可能會減少，這將使需求轉弱。雖然油價上漲會提高航空公司的成本，但如果旅客不願意或不想支付更高票價，航空公司就無法把票價推得太高，否則可能會出現空位。」

根據航空數據公司Cirium統計，自2月28日美國與以色列對伊朗開戰開始，到3月8日這段期間，往返中東地區的航班取消數量已超過3.7萬班。

另一方面，也有分析師認為，如果燃料價格長期維持高位，最終仍將推高機票價格。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師尚卡（Ravi Shanker）表示：「我相當確信，如果燃料價格持續上漲，航空公司最終仍會將成本轉嫁給消費者。」

納斯特羅表示，雖然目前尚未看到航空公司計畫削減航班運力的跡象。但對旅客而言，即使在地緣政治局勢不確定的情況下，現在仍是預訂夏季旅行的最佳時機。

她說：「對於擔心夏季機票價格的人來說，最好的建議就是現在就開始搜尋並立即訂票。」、「機票價格確實充滿不確定性，但我們唯一可以確定的是，無論外界局勢如何，目前正處於最容易找到優惠價格的訂票窗口期。」

