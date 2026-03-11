路透：SpaceX尋求加速納入主要股指 擬在那斯達克上市

知情人士表示，SpaceX希望盡早納入主要股指，目前正傾向在那斯達克上市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據了解SpaceX公司想法的人士透露，馬斯克的火箭和衛星製造商SpaceX傾向在那斯達克上市，這可能成為有史以來規模最大的首次公開發行（IPO）。

根據2名知情人士透露，SpaceX希望盡早被納入那斯達克100指數，這被視為其在科技股雲集的交易所上市的必要條件。這兩名知情人士也表示，SpaceX的計劃仍有可能改變。

《路透》先前報導稱，SpaceX計劃最快在6月上市。多名知情人士表示，紐約證券交易所也在參與競爭，但兩家交易所都還未收到任何決定通知。

那斯達克100指數由那斯達克公司所有，被大型機構投資人視為頂級藍籌股指數，並被視為全球大多數上市公司的健康狀況晴雨表，包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等巨型科技股。那斯達克100指數去年上漲約21％，今年至今小幅下跌。

2名知情人士稱，這項擬議的變更仍未拍板，可能需要幾個月的時間才會生效，目的是吸引像SpaceX、Anthropic和OpenAI這樣的私人公司在交易所上市。

根據那斯達克的「快速納入（Fast Entry）」規則，如果一家新上市公司的市值躋身那斯達克100指數的前40名，該公司將可以在不到一個月的時間內被納入指數。知情人士透露，SpaceX這是上市將上看1.75兆美元（約新台幣55.82兆），以最新股價計算，這將使其成為美國市值第6大的公司。

新上市的公司目前還需要長達1年的時間，才有資格進入標普500指數或是那斯達克100指數等主要指數，首先需要向投資人證明他們足夠穩定，能夠處理來自機構投資人的大量購買訂單。

被納入那斯達克100指數或是標普500指數等藍籌股指數，能夠讓企業更容易接觸到財力雄厚的機構投資人。這些機構投資人通常會為自己的指數基金大量買入，進而擴大股東基礎，並隨著時間過去提高流動性。

雖然紐約證券交易所也有一個類似的指數，追蹤旗下市值最大的100家公司，但投資人對該指數的關注度遠遠不及那斯達克100指數，因此，對於市值龐大的公司而言，被納入那斯達克100指數的影響尤其顯著。

《路透》在2月的報導稱，SpaceX的顧問已與包括那斯達克在內的主要指數提供者聯繫，討論比正常情況更早加入關鍵指數。SpaceX的股票上市預計將成為近年IPO案的一大焦點，包括OpenAI和Anthropic在內的幾家備受矚目的風險投資支持的公司和新創公司正在為各自的上市奠定基礎。

