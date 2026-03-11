高盛：荷姆茲海峽變數仍大 供應中斷時間決定後續油價

高盛預估：若荷姆茲海峽持續受阻，油價恐刷新新高點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，受中東戰事與原油運輸緊張等衝擊，油價猶如雲霄飛車，9日盤中布蘭特原油、WTI盤中最高一度接近120美元，均創下2022年以來新高，但隨著傳出G7準備必要時釋放戰略石油儲備的消息，導致油價回落，收盤同時回落每桶百美元以下。這一油價波動幅度創下自疫情最嚴重時期油價一度跌至負值以來的最大區間。

對此，高盛（Goldman Sachs）指出，若3月未能解除荷姆茲海峽的原油運輸危機，預估油價甚至可能短暫超越2008年與2022年兩次能源危機時的高點。但若不考慮伊朗危機的影響，原油價格的合理估值應在每桶60美元左右。

據報導，高盛全球大宗商品研究共同主管斯特魯伊文（Daan Struyven）在報告中表示，這數字是根據波斯灣原油產量受影響程度與全球商業原油庫存變化進行評估，並將政策應對措施（例如釋放戰略石油儲備）納入計算，得出在沒有伊朗衝擊情況下，布蘭特原油的合理價格應位於每桶60美元出頭。

斯特魯伊文指出，由於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪流量數據仍存在雜訊，加上整體局勢仍高度不確定，因此並未調整核心油價預測。預估2026年第4季布蘭特原油與西德州中級原油（West Texas Intermediate crude oil）價格分別約為66美元與62美元、2027年可能升至70美元與66美元。

不過，他強調，若供應中斷時間拉長，上漲風險將顯著增加。

斯特魯伊文在報告中提出2種評估油價的方法。第一種是衝擊結束後、市場不確定性消退時的價格水準；第二種則是供應衝擊期間，市場因擔憂供應損失持續時間而提前反映風險時的價格。

在「衝擊過後」的情境下，高盛會評估波斯灣產量減少與全球庫存變化的累積影響，同時考慮政策干預，例如釋放戰略石油儲備。該行在風險情境中假設波斯灣原油出口可能出現每日約1500萬桶的淨供應衝擊。

在這樣的假設下，高盛估計，如果波斯灣出口減少1500萬桶/日並持續30天，布蘭特原油合理價格可能升至每桶約76美元；若供應中斷延長至60天，合理價格則可能逼近93美元。

不過在供應衝擊發生期間，油價可能短暫超過上述水準。因為市場可能提前反映「需求破壞」（demand destruction），也就是透過高油價抑制需求，以避免全球庫存跌破關鍵安全水位。

高盛模型也顯示，如果荷姆茲海峽的原油運輸在3月大部分時間仍嚴重受限，油價甚至可能短暫超越2008年與2022年兩次能源危機時的高點。斯特魯伊文指出，這樣的情境將構成「史上最大單月石油供應衝擊」，迫使市場迅速透過價格機制壓抑需求。

