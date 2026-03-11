美能源部長稱美軍曾護航油輪通行荷姆茲海峽 被白宮否認

美能源部長稱，美軍曾護航油輪通行荷姆茲海峽，但遭白宮否認，油價再度巨震。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國能源部長 Chris Wright 日前在社群媒體發文聲稱，美國海軍已成功護航一艘油輪通過 Strait of Hormuz，確保全球能源供應暢通，但白宮發言人李威特 （Karoline Leavitt） 否認此消息，Wright 也隨即刪除貼文，伊朗方面也駁斥此訊息，並被外界質疑為「假消息」。

據報導，Wright的貼文還附上影片，但這則文章在 X 平台上曝光 15 分鐘後就撤下，Wright沒有說明刪文的原因，美國能源部也未立即回應。伊朗半官方的Fars新聞社也表示，沒有美軍護航一事。這則貼文一度衝擊市場情緒，使國際油價迅速回落約15%

這起迅速反轉的事件，為原本已高度動盪的能源市場再添不確定性，也引發外界質疑華府試圖向市場釋放「全球最重要石油運輸咽喉已重新開放」訊號的可信度。

自戰事爆發近兩週以來，通過荷姆茲海峽的航運幾乎陷入停滯。

中媒指出，白宮否認護航一事後，油價隨之拉升上行，從76美元附近漲回86美元，而國際能源總署會議結束後，並未發布戰略石油儲備聲明，導致原油延續漲勢，回到昨日尾盤價格附近。

