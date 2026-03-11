快搶購！好市多10款「快速售罄」新品1次看 這款現省66％

快搶購！好市多10款「快速售罄」新品1次看 。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕準備好你的購物清單吧！好市多（Costco）祭出大量的春季新品，在眾多商品中，專家點名Mondetta 女士運動T恤、女士騎行短褲、Jona Michelle 兒童春季連身裙等10款「快速售罄」新品，由於價格實惠，保證幫你省錢，如Darbie Angell 快樂春天石器碗套裝比梅西百貨便宜約66%。

《Gobankingrates》報導，你最近有上Costco的網站嗎？會員可以在服裝、家居裝飾等各部門找到大量春季新品，價格實惠，適合各種預算，而以下這10款快速售罄新品，值得列入必買清單。

1. Mondetta 女士運動T恤

穿上時尚的Mondetta 運動T恤，盡情揮灑汗水吧！每款上衣均採用四向彈性布料，並有黑色、藍色和粉紅色可選配。女款尺寸已開始售罄，趕緊將您心儀的款式加入購物車吧！

2. 男士復古防風雨梭織襯衫

告別厚重的冬季法蘭絨襯衫，換上輕薄透氣的男士梭織襯衫吧！ Weatherproof Vintage 的新襯衫是春季活動的理想之選，也是溫暖氣候地區春假旅行的完美伴侶。

3. Mondetta 女士騎行短褲

何必花大錢去別處買運動休閒服呢？這款時尚的騎行短褲價格實惠，是您的理想之選。有棕色、綠色和黑色可選，無論是騎車、散步、伸展還是進行其他健身活動，它都是您的完美選擇。

4. 32 Degrees 女士短袖上衣

這些短袖上衣尺寸銷售火爆，欲購從速！每款輕盈的女式上衣均有紫色、綠色、灰褐色和深灰色可選，可輕鬆搭配您喜愛的春季牛仔褲、長褲或裙子。

5. Little Me嬰兒服裝套裝

拿到退稅了嗎？不妨留一些錢來買一套Little Me嬰兒服裝套裝吧，圖案可選用動物、汽車、鏤空泡泡或櫻桃。

6. Jona Michelle 兒童春季連身裙

今年春天，除了Costco，你找不到比這裡更划算的兒童春季連身裙了。這些價格實惠的連身裙尺寸齊全，從 2T 到 10 歲都有，顏色有紫色、藍色、白色和粉紅色可供選擇。

7. 零度以下冷卻抱枕

隨著天氣變暖，一款Below Zero 涼爽抱枕是舒適睡眠的必備之選。每款抱枕都觸感涼爽，並有藍色、綠色和灰色三種顏色可供選擇。

8. Pandex Icon

Pandex 的標誌性玻璃杯很可能很快就會售罄，因為這款飲具幾乎與 Anthropologie的標誌性果汁杯一模一樣。

雖然在 Anthropologie 單一果汁杯的零售價為16 美元（約新台幣508元），但 Costco 會員可以以 34.99 美元（約新台幣1112元）的價格購買1套四個印有各種水果圖案的杯子。

9. Darbie Angell 快樂春天石器碗套裝

會員們絕對想不到在 Costco 購買Darbie Angell 春季陶器能省多少錢！這套柔和色調的九件碗盤僅售85美元（約新台幣2700元），而且只能在線購買。在梅西百貨找到了同樣的陶器，但驚訝地發現它的價格高達246美元（約新台幣7815元），直接省了 161 美元（約新台幣5115元），或約66%。

10. 菲茨和弗洛伊德賈丁中心裝飾碗

在線購買Fitz and Floyd Jardin 中心裝飾碗絕對物超所值，這款設計精美的碗１年4季都可用於擺放水果、蔬菜和其他美觀的家居裝飾品，而且在 Costco 的價格比大多數零售商都便宜。同款碗在 Bed Bath & Beyond售價為139.99美元（約新台幣4448元），而好市多只賣84.99美元（約新台幣2700元），便宜55美元（約新台幣1747元），折幅近40%。

