黃金不香了？ 投資人正把錢搬去「黑金」資金輪動時間曝光

美國銀行指出，去年第4季正是這波「從黃金到黑金」資金輪替的起點，顯示投資人正重新調整資產配置。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢升溫，能源市場波動劇烈，市場的投資資金也見到轉移。美國銀行指出，去年第4季正是這波「從黃金到黑金」資金輪替的起點，基金經理人調整部位，能源類股與石油相關資產逐漸成為資金新焦點。

該行分析師蘇布拉瑪尼安（Savita Subramanian）表示，現今投資人增加能源部位的同時，也開始減碼與大宗商品高度相關的材料類股。此外，黃金期貨的市場部位也明顯降溫，從去年夏季的81百分位下降至目前約51百分位，顯示市場對黃金的熱度正在回落。

請繼續往下閱讀...

美國銀行指出，自美國、以色列共同對伊朗發動襲擊以來，市場波動表明倉位發生了嚴重變化，原油（WTI）價格較年內低點上漲了約 70%。長期投資型基金從去年第4季開始增加能源資產配置，但目前仍有約70%的基金在能源類股上處於「低配」狀態。這意味著，未來仍可能有更多資金持續流入。

蘇布拉瑪尼安指出，除了大宗商品市場外，股市內部同樣出現類似的資金輪動現象，顯示投資人正在重新調整配置，以因應能源價格與地緣政治風險帶來的新市場環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法